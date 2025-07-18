https://ria.ru/20250718/shapsha-2029875691.html
Шапша рассказал о росте популярности китайского языка в Калужской области
Шапша рассказал о росте популярности китайского языка в Калужской области - РИА Новости, 18.07.2025
Шапша рассказал о росте популярности китайского языка в Калужской области
Популярность изучения китайского языка растет в Калужской области из-за активного развития партнерских связей региона с Китаем, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:59:00+03:00
2025-07-18T10:59:00+03:00
2025-07-18T10:59:00+03:00
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Популярность изучения китайского языка растет в Калужской области из-за активного развития партнерских связей региона с Китаем, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Вместо хеллоу – нихао. В Калужской области растёт популярность китайского языка. И этому есть объяснение. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров региона. И за 5 месяцев этого года внешнеторговый оборот Калужской области и Китая увеличился еще в 2,2 раза. С китайскими партнерами развиваем региональный автокластер", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в ближайших планах реализация масштабного совместного проекта цементного завода, а также кластера стройматериалов, торгово-промышленного парка. "Специалисты со знанием китайского все более востребованы. Система образования региона должна активнее откликаться на этот запрос. Сейчас в пяти школах региона изучают китайский язык. В Ермолинской школе Боровского района с нового учебного года планируют запустить программу допобразования "Время учить китайский". Группу набрали буквально за один день", - отметил Шапша. В 2025 году КГУ имени К.Э. Циолковского открывает еще 26 бюджетных мест для подготовки учителей и переводчиков китайского, отметил Шапша. "Наше партнерство с Китаем развивается не только в экономике и торговле. Крепнут дружеские связи между нашими странами. Когда был в КНР, рассказывал вам о трогательном моменте, когда китайские артисты пели нашу "Катюшу". И у наших земляков все больше интереса к культуре и языку Поднебесной", - резюмировал глава Калужской области.
https://ria.ru/20250716/kaluga-2029515470.html
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владислав шапша, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область
Шапша рассказал о росте популярности китайского языка в Калужской области
Шапша: в Калужской области растет популярность китайского языка
КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Популярность изучения китайского языка растет в Калужской области из-за активного развития партнерских связей региона с Китаем, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Вместо хеллоу – нихао. В Калужской области растёт популярность китайского языка. И этому есть объяснение. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров региона. И за 5 месяцев этого года внешнеторговый оборот Калужской области и Китая увеличился еще в 2,2 раза. С китайскими партнерами развиваем региональный автокластер", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в ближайших планах реализация масштабного совместного проекта цементного завода, а также кластера стройматериалов, торгово-промышленного парка.
"Специалисты со знанием китайского все более востребованы. Система образования региона должна активнее откликаться на этот запрос. Сейчас в пяти школах региона изучают китайский язык. В Ермолинской школе Боровского района с нового учебного года планируют запустить программу допобразования "Время учить китайский". Группу набрали буквально за один день", - отметил Шапша.
В 2025 году КГУ имени К.Э. Циолковского открывает еще 26 бюджетных мест для подготовки учителей и переводчиков китайского, отметил Шапша.
"Наше партнерство с Китаем развивается не только в экономике и торговле. Крепнут дружеские связи между нашими странами. Когда был в КНР, рассказывал вам о трогательном моменте, когда китайские артисты пели нашу "Катюшу". И у наших земляков все больше интереса к культуре и языку Поднебесной", - резюмировал глава Калужской области.