Financial Times: в США раскритиковали сделку о редкоземельных металлах
Financial Times: в США раскритиковали вложения в редкоземельные металлы
© Getty Images / Kevin CarterАмериканский флаг
© Getty Images / Kevin Carter
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники подвергли критике сделку Пентагона с американской компанией MP Materials о вложении миллиардов в производство редкоземельных магнитов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Министерство обороны США в начале июля заключило с MP Materials стратегическое соглашение о многомиллиардных инвестициях в расширение производства редкоземельных магнитов, необходимых для нужд оборонной промышленности и высокотехнологичного сектора.
"Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники выразили обеспокоенность по поводу крайне необычной сделки правительства США по вложению средств в единственную в стране компанию по производству редкоземельных металлов, предупреждая, что соглашение напоминает государственное вмешательство, более характерное для Китая", - говорится в материале газеты.
Руководители отрасли и экс-чиновники опасаются, что сделка несправедливо благоприятствует MP Materials, подрывает конкурентоспособность и деформирует рынок. Один из руководителей компании отрасли назвал сделку "высокозатратной" операцией, которая рискует повторить "китайскую модель" государственной поддержки промышленности.
По условиям сделки, минобороны США на 10 лет зафиксирует минимальную цену на продукцию и будет закупать весь объём магнитов, выпускаемых на новом заводе. Кроме того, MP Materials получит 150 миллионов долларов на развитие переработки и финансирование в размере одного миллиарда долларов от банков JPMorgan и Goldman Sachs.