https://ria.ru/20250718/sboy-2030068409.html

Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка"

Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 18.07.2025

Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка"

Причина сбоя приложения "Вкусно - и точка" связана с провайдером, проблема решается, сообщили в Telegram-канале сети. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:06:00+03:00

2025-07-18T21:06:00+03:00

2025-07-18T21:06:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Причина сбоя приложения "Вкусно - и точка" связана с провайдером, проблема решается, сообщили в Telegram-канале сети. "В данный момент наше мобильное приложение недоступно. Причина - сбои в работе провайдера. Совместно с нашими партнёрами мы уже ищем решение и приносим искренние извинения за неудобства", - сообщили в компании. Там посоветовали клиентам для оформления заказов использовать киоск самообслуживания или кассу.

https://ria.ru/20250626/siluanov-2025648028.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия