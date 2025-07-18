https://ria.ru/20250718/sboy-2030068409.html
Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка"
Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 18.07.2025
Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка"
Причина сбоя приложения "Вкусно - и точка" связана с провайдером, проблема решается, сообщили в Telegram-канале сети. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:06:00+03:00
2025-07-18T21:06:00+03:00
2025-07-18T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Причина сбоя приложения "Вкусно - и точка" связана с провайдером, проблема решается, сообщили в Telegram-канале сети. "В данный момент наше мобильное приложение недоступно. Причина - сбои в работе провайдера. Совместно с нашими партнёрами мы уже ищем решение и приносим искренние извинения за неудобства", - сообщили в компании. Там посоветовали клиентам для оформления заказов использовать киоск самообслуживания или кассу.
https://ria.ru/20250626/siluanov-2025648028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Названа причина сбоя приложения "Вкусно — и точка"
Причина сбоя приложения "Вкусно и точка" связана с провайдером