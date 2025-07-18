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Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям - РИА Новости, 18.07.2025
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15:42 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988619.html
Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям
Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям - РИА Новости, 18.07.2025
Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям
Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о том, на какие уступки пришлось пойти для снятия вето Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:42:00+03:00
2025-07-18T15:42:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о том, на какие уступки пришлось пойти для снятия вето Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций. "Мы продолжаем диалог со Словакией. Мы пониманием, с какими проблемами могут сталкиваться отдельные страны в вопросах обеспечения бесперебойных поставок энергии и учитываем это", - сказала представитель ЕК Ана Кайза на брифинге в Брюсселе. "Мы работали со Словакией над вопросами диверсификации поставок энергии, такие дискуссии продолжаются и в настоящий момент", - сказала представитель ЕК. Что касается внесения изменений в предложение Еврокомиссии по полному отказу от энергоносителей из России, против которого выступала Словакии, то этот вопрос, по словам представителя ЕК, находится на рассмотрении Европарламента.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029885748.html
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в мире, словакия, брюссель, россия, еврокомиссия, европарламент
В мире, Словакия, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, Европарламент
Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям

ЕК не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о том, на какие уступки пришлось пойти для снятия вето Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций.
"Мы продолжаем диалог со Словакией. Мы пониманием, с какими проблемами могут сталкиваться отдельные страны в вопросах обеспечения бесперебойных поставок энергии и учитываем это", - сказала представитель ЕК Ана Кайза на брифинге в Брюсселе.
"Мы работали со Словакией над вопросами диверсификации поставок энергии, такие дискуссии продолжаются и в настоящий момент", - сказала представитель ЕК.
Что касается внесения изменений в предложение Еврокомиссии по полному отказу от энергоносителей из России, против которого выступала Словакии, то этот вопрос, по словам представителя ЕК, находится на рассмотрении Европарламента.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В ЕС пришли к соглашению по санкциям после уступок Словакии, сообщает DPA
Вчера, 11:25
 
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