https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029988619.html

Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям

Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям - РИА Новости, 18.07.2025

Еврокомиссия не стала комментировать снятие вето Словакии по санкциям

Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о том, на какие уступки пришлось пойти для снятия вето Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:42:00+03:00

2025-07-18T15:42:00+03:00

2025-07-18T15:42:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Еврокомиссия не стала комментировать вопрос о том, на какие уступки пришлось пойти для снятия вето Словакии по 18-му пакету антироссийских санкций. "Мы продолжаем диалог со Словакией. Мы пониманием, с какими проблемами могут сталкиваться отдельные страны в вопросах обеспечения бесперебойных поставок энергии и учитываем это", - сказала представитель ЕК Ана Кайза на брифинге в Брюсселе. "Мы работали со Словакией над вопросами диверсификации поставок энергии, такие дискуссии продолжаются и в настоящий момент", - сказала представитель ЕК. Что касается внесения изменений в предложение Еврокомиссии по полному отказу от энергоносителей из России, против которого выступала Словакии, то этот вопрос, по словам представителя ЕК, находится на рассмотрении Европарламента.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029885748.html

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