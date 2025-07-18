https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029938972.html

Мерц поблагодарил Фицо за открытие пути к санкциям против России

Мерц поблагодарил Фицо за открытие пути к санкциям против России - РИА Новости, 18.07.2025

Мерц поблагодарил Фицо за открытие пути к санкциям против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что благодарен премьер-министру Словакии Роберту Фицо за его согласие открыть путь к 18 пакету санкций ЕС в отношении России. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:39:00+03:00

2025-07-18T13:39:00+03:00

2025-07-18T13:39:00+03:00

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что благодарен премьер-министру Словакии Роберту Фицо за его согласие открыть путь к 18 пакету санкций ЕС в отношении России. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ. "В последние дни я почти ежедневно разговаривал по телефону с премьер-министром Робертом Фицо. Мы встречались в Брюсселе, много общались. Команды консультировались друг с другом. Я благодарен Роберту Фицо за то, что вчера он согласился открыть путь к 18 пакету санкций. Но это снова заняло очень много времени", - заявил Мерц на пресс-конференции. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html

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