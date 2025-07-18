Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
© Getty Images / picture allianceФлаги Европейского союза перед зданием Европейского совета
© Getty Images / picture alliance
Флаги Европейского союза перед зданием Европейского совета. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
"Мы <...> вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введен бан против "Северных потоков", — написала она.
Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые якобы связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции.
Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками.
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Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
Тем не менее премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что дальнейшее препятствование принятию ограничений нецелесообразно и теперь начинается второй этап "поединка с Европейской комиссией" по вопросу российского газа.
В понедельник Словакия получила от ЕК проект предлагаемых гарантий по поставкам энергоресурсов в обмен на поддержку новых санкций против России.
Попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов
В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.