Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 18.07.2025 (обновлено: 11:40 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029857969.html
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:50:00+03:00
2025-07-18T11:40:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
кайя каллас
роберт фицо
братислава
индия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029856892_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_c076a42bbd82b8eb1c5861fab4a754ea.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."Мы &lt;...&gt; вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. &lt;...&gt; Будет введен бан против "Северных потоков", — написала она. Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые якобы связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции. Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.Тем не менее премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что дальнейшее препятствование принятию ограничений нецелесообразно и теперь начинается второй этап "поединка с Европейской комиссией" по вопросу российского газа.Попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.
https://ria.ru/20250717/zaharova-2029753492.html
https://ria.ru/20250714/sanktsii-2029117042.html
https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029605073.html
https://ria.ru/20250514/glava-2016892734.html
россия
братислава
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029856892_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80a7108a02ac4fa080cab68bfe264841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, кайя каллас, роберт фицо, братислава, индия, петер сийярто, еврокомиссия, роснефть, северный поток, дмитрий песков
В мире, Евросоюз, Россия, Кайя Каллас, Роберт Фицо, Братислава, Индия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Роснефть, Северный поток, Дмитрий Песков

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

© Getty Images / picture allianceФлаги Европейского союза перед зданием Европейского совета
Флаги Европейского союза перед зданием Европейского совета - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / picture alliance
Флаги Европейского союза перед зданием Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
"Мы <...> вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введен бан против "Северных потоков", — написала она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
МИД: угроза новых антироссийских санкций воспринимается как обыденность
Вчера, 17:35
Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые якобы связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции.
Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Вагенкнехт призвала отменить санкции против России
14 июля, 21:48
Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
Тем не менее премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что дальнейшее препятствование принятию ограничений нецелесообразно и теперь начинается второй этап "поединка с Европейской комиссией" по вопросу российского газа.

В понедельник Словакия получила от ЕК проект предлагаемых гарантий по поставкам энергоресурсов в обмен на поддержку новых санкций против России.

Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Евросоюз нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума
Вчера, 05:02

Попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов

В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
  • он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Сийярто раскритиковал план ЕС по отказу от российских энергоносителей
14 мая, 14:47
 
В миреЕвросоюзРоссияКайя КалласРоберт ФицоБратиславаИндияПетер СийяртоЕврокомиссияРоснефтьСеверный потокДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала