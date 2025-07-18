https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029857969.html

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:50:00+03:00

2025-07-18T09:50:00+03:00

2025-07-18T11:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."Мы <...> вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введен бан против "Северных потоков", — написала она. Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые якобы связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции. Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.Тем не менее премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что дальнейшее препятствование принятию ограничений нецелесообразно и теперь начинается второй этап "поединка с Европейской комиссией" по вопросу российского газа.Попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Европа сама себе "отрезала ногу", решив отказаться от дешевой энергии из России.

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https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029605073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, евросоюз, россия, кайя каллас, роберт фицо, братислава, индия, петер сийярто, еврокомиссия, роснефть, северный поток, дмитрий песков