https://ria.ru/20250718/rozysk-2030034118.html
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск - РИА Новости, 18.07.2025
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск
МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:07:00+03:00
2025-07-18T18:07:00+03:00
2025-07-18T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Дремин* Иван 08.04.1997 основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Дремин*, не уточняется.В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.* признан иноагентом
https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, уфа
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия, Уфа
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск
МВД объявило рэпера Face в федеральный розыск по уголовной статье