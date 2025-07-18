https://ria.ru/20250718/rozysk-2030034118.html

МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск

МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск - РИА Новости, 18.07.2025

МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:07:00+03:00

2025-07-18T18:07:00+03:00

2025-07-18T18:56:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Дремин* Иван 08.04.1997 основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Дремин*, не уточняется.В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.* признан иноагентом

https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html

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2025

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, уфа