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МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск - РИА Новости, 18.07.2025
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18:07 18.07.2025 (обновлено: 18:56 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/rozysk-2030034118.html
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск - РИА Новости, 18.07.2025
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск
МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:07:00+03:00
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
уфа
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Дремин* Иван 08.04.1997 основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Дремин*, не уточняется.В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.* признан иноагентом
https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, уфа
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия, Уфа
МВД объявило рэпера Face* в федеральный розыск

МВД объявило рэпера Face в федеральный розыск по уголовной статье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face*
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер Face*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Ивана Дремина, признан иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Дремин* Иван 08.04.1997 основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска МВД РФ.
По какой именно статье разыскивается Дремин*, не уточняется.
В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.
* признан иноагентом
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск
25 марта, 17:32
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРоссияУфа
 
 
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