https://ria.ru/20250718/rostov-2029904433.html

Парковку для большегрузов построят на Луговой в Ростове

Парковку для большегрузов построят на Луговой в Ростове - РИА Новости, 18.07.2025

Парковку для большегрузов построят на Луговой в Ростове

Специализированную парковку для большегрузов построят на улице Луговой в Ростове-на-Дону, что позволит решить проблему стихийных парковок в данном районе,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:15:00+03:00

2025-07-18T12:15:00+03:00

2025-07-18T12:15:00+03:00

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Специализированную парковку для большегрузов построят на улице Луговой в Ростове-на-Дону, что позволит решить проблему стихийных парковок в данном районе, сообщает правительство Ростовской области. Улица Луговая - ключевая в объездном маршруте между Ростовским транспортным кольцом и центром города, а также левобережьем. Многолетняя перегруженность дороги связана со стихийными парковками вдоль трассы грузового транспорта, доставляющего зерно и другую сельхозпродукцию для перевалки в портовые терминалы, расположенные в промзоне на левом берегу Дона. "Частный инвестор подготовил проект парковки по ул. 1-й Луговой, 44. Он предусматривает создание на участке площадью 7,5 гектара около 400 машино-мест", - говорится в сообщении. На территории также будут оборудованы душевые, туалеты, пункты для питания. Первый этап парковки на 50 машино-мест будет готов до конца июля. А в полном объеме она заработает до конца текущего года. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, побывавший на объекте, поручил областному минтрансу вместе с ГАИ отработать схему движения и установку необходимых дорожных знаков, в том числе - информационных щитов на Луговой и подъездах к ней. "Надо поставить знаки, запрещающие остановку, - так, чтобы машины заезжали на парковку и не парализовали улицу. Установку знаков надо синхронизировать с открытием парковки и обязательно обеспечить электронную очередь на разгрузку", - поручил Слюсарь.

https://ria.ru/20250717/forum-2029804488.html

https://ria.ru/20250717/ege-2029749377.html

ростовская область

ростов-на-дону

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ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь