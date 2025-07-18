https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html

Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области

Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области - РИА Новости, 18.07.2025

Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области

Минтруд России предложил не учитывать социальные выплаты жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества из-за действий ВСУ на территории... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:51:00+03:00

2025-07-18T20:51:00+03:00

2025-07-18T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил не учитывать социальные выплаты жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества из-за действий ВСУ на территории региона, при назначении единого пособия по уходу за детьми до 17 лет, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предложил скорректировать порядок учета доходов при назначении единого пособия жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области. Социальные выплаты, связанные с этой ситуацией, предлагается не учитывать при комплексной оценке нуждаемости, поскольку помощь носит адресный характер и не должна влиять на дальнейшую возможность получать поддержку на текущие нужды", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, согласно сообщению, проектом предлагается изменить маркировку выплат по временной нетрудоспособности при расчете дохода для назначения единого пособия и считать их доходами, связанными с трудовой деятельностью. Сейчас эти пособия называют социальными выплатами.

https://ria.ru/20250718/minoborony-2030010761.html

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общество, курская область, россия, вооруженные силы украины