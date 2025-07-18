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Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 18.07.2025 (обновлено: 20:52 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html
Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области
Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области - РИА Новости, 18.07.2025
Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области
Минтруд России предложил не учитывать социальные выплаты жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества из-за действий ВСУ на территории... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:51:00+03:00
2025-07-18T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил не учитывать социальные выплаты жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества из-за действий ВСУ на территории региона, при назначении единого пособия по уходу за детьми до 17 лет, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предложил скорректировать порядок учета доходов при назначении единого пособия жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области. Социальные выплаты, связанные с этой ситуацией, предлагается не учитывать при комплексной оценке нуждаемости, поскольку помощь носит адресный характер и не должна влиять на дальнейшую возможность получать поддержку на текущие нужды", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, согласно сообщению, проектом предлагается изменить маркировку выплат по временной нетрудоспособности при расчете дохода для назначения единого пособия и считать их доходами, связанными с трудовой деятельностью. Сейчас эти пособия называют социальными выплатами.
https://ria.ru/20250718/minoborony-2030010761.html
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общество, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минтруд предложил скорректировать выплаты жителям Курской области

Минтруд предложил не учитывать выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минтруд России предложил не учитывать социальные выплаты жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества из-за действий ВСУ на территории региона, при назначении единого пособия по уходу за детьми до 17 лет, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд предложил скорректировать порядок учета доходов при назначении единого пособия жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области. Социальные выплаты, связанные с этой ситуацией, предлагается не учитывать при комплексной оценке нуждаемости, поскольку помощь носит адресный характер и не должна влиять на дальнейшую возможность получать поддержку на текущие нужды", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, согласно сообщению, проектом предлагается изменить маркировку выплат по временной нетрудоспособности при расчете дохода для назначения единого пособия и считать их доходами, связанными с трудовой деятельностью. Сейчас эти пособия называют социальными выплатами.
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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