https://ria.ru/20250718/rets--2029931456.html

РЭЦ назвал победителей премии "Экспортер года" в СКФО

РЭЦ назвал победителей премии "Экспортер года" в СКФО - РИА Новости, 18.07.2025

РЭЦ назвал победителей премии "Экспортер года" в СКФО

Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:19:00+03:00

2025-07-18T13:19:00+03:00

2025-07-18T13:19:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

северо-кавказский федеральный округ

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Северо-Кавказском федеральном округе - компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года, лауреатами премии в округе стали 16 организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщает центр.Всероссийская премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется при активной поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ. Конкурс подчеркивает внимание государства к развитию экспортного потенциала страны."После введения санкций в отношении России Северный Кавказ приобрел стратегическое значение. Через регион проходят ключевые транспортные коридоры, связывающие страну с глобальным Югом, в том числе активно развивающийся маршрут "Север-Юг". За последние годы большинство республик Северного Кавказа значительно увеличили объемы экспорта, а также нарастили поставки в такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Китай. По мере расширения транспортного коридора "Север-Юг" транзитная роль Северного Кавказа будет расти, что открывает новые перспективы для экономики региона. Со своей стороны, мы намерены укреплять позиции северокавказских производителей на внешних рынках, используя полный спектр мер государственной поддержки", - отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Северный Кавказ обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в сфере сельского хозяйства - этому способствуют выгодное географическое положение, плодородные земли и динамичное развитие АПК. Регионы округа активно привлекают инвестиции: сегодня каждый второй перспективный проект получает меры государственной поддержки. Это создает прочную основу для дальнейшего роста поставок за рубеж", - отметил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев."Северный Кавказ - важный поставщик сельскохозяйственной продукции, и регионы активно развивают экспортное направление. По итогам прошлого года объем внешнеторговых сделок экспортеров Северного Кавказа, которые поддержала Группа РЭЦ, достиг 253,8 миллиона долларов. Всего мерами нашей поддержки воспользовались более 1600 компаний из таких отраслей, как химическая промышленность, агропромышленный комплекс, фармацевтика и косметическая промышленность, а также металлургия, легкая промышленность и лесопромышленный комплекс", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Церемония награждения победителей окружного этапа премии "Экспортер года" по Северо-Кавказскому федеральному округу состоится 4 сентября в Нальчике."Кабардино-Балкария обладает значительным экспортным потенциалом в агропромышленном комплексе, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в сфере туризма и горнолыжной индустрии. Для нашей республики экспорт – это не только возможность расширения рынков сбыта и привлечения инвестиций, но и инструмент повышения конкурентоспособности экономики. Мы последовательно развиваем экспортный потенциал и расширяем внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных государств. По итогам первого полугодия 2025 года внешний торговый оборот региона увеличился на 3,6%, а экспорт - на 1,4%", - отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков."Крупнейшими торговыми партнерами Кабардино-Балкарии остаются Грузия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Сегодня для нас крайне важно, чтобы предприятия республики были активными участниками внешнеэкономической деятельности. В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы внедряем Региональный экспортный стандарт. Успешно работает Центр поддержки экспорта, а электронный каталог экспортеров позволяет системно продвигать продукцию наших предприятий. Уверен, что системное развитие экспорта, внедрение современных мер поддержки и эффективное взаимодействие с Российским экспортным центром позволят укрепить экономику Кабардино-Балкарии, создать новые рабочие места и повысить благосостояние наших граждан", - добавил он.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло АО "Невинномысский Азот" из Ставропольского края, компания экспортирует минеральные удобрения. На втором месте - ООО "Дагестан Стекло Тара" из Дагестана, экспортирует стеклотару.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило АО "Терский завод алмазного инструмента", Кабардино-Балкария, экспортирует алмазные инструменты. Вторым стало ООО "БОС-ХИМ" из Ставропольского края, экспортирует продукты для ухода за автомобилями. На третьем месте - ООО "МОК" из Ставропольского края, экспортирует промышленное кондитерское оборудование."Экспортером года в сфере машиностроения" среди МСП стало ООО Торговый Дом "Профитэкс" из Ставропольского края, экспортирует фасовочно-упаковочное оборудование."Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" также среди малого и среднего бизнеса стало ООО "Каспий рыба" из Дагестана, экспортирует рыбу пресноводную охлажденную. Второе место у ООО Селекционно-семеноводческий центр "Отбор" из Кабардино-Балкарии, кооторое экспортирует семена кукурузы, горох продовольственный, семена пшеницы, семена горчицы. Третье - у ООО "АскорАгроТрейд" из Дагестана, которое экспортирует кормовые добавки.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" среди крупного бизнеса победило ООО "Холдинг Аква" из Ставропольского края, которое экспортирует минеральную воду брендов "Ессентуки", "Нарзан", "Архыз" и Gorji.В это же номинации у МСП первое место заняло ООО "1-ая Ватер Компани", Ставропольский край. Экспортирует минеральную воду и лимонады. На втором - ИП Матвеев Е.И., Ставропольский край. Экспортирует бакалейные товары. На третьем - ООО "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, которое экспортирует различные напитки и детское питание."Экспортером года в сфере услуг" среди малого и среднего бизнеса стало ООО "ЭРЗУ" из Чечни, которое оказывает услуги по пошиву спецодежды."Трейдером года" в категории МСП стало ООО "АРМАДА+" из Дагестана, которое экспортирует говяжьи субпродукты.Победителем в номинации "Новая география" стало ООО "Холдинг Аква"."Прорывом года" стало ООО "1-ая Ватер Компани", Ставропольский край. Экспортирует минеральную воду и лимонады. На втором месте ООО "БОС-ХИМ", Ставропольский край. Экспортирует продукты для ухода за автомобилями. Третье место у ООО "Сириус М", Кабардино-Балкария. Экспортирует различные соусы и консервированные овощи."Ответственным экспортером ESG" в крупном бизнесе стало ООО "Холдинг Аква"."Лучшей женщиной-экспортером" в МСП стала Аришева М.М., генеральный директор ООО "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, которое экспортирует напитки и детское питание. Второе место заняла Эрзанукаева А.С., основательница ООО "ЭРЗУ" из Чечня, которое оказывает услуги по пошиву спецодежды."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" стал Тлеужев А.А., генеральный директор АО "Терский завод алмазного инструмента", Кабардино-Балкарская Республика. Экспортирует алмазные инструменты. На втором месте Хачетлов М.А., директор ООО "Сириус М".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проводится на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250716/rets-2029564479.html

https://ria.ru/20250715/eksportery-2029205143.html

https://ria.ru/20250714/eksporter-2029111672.html

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экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, северо-кавказский федеральный округ