https://ria.ru/20250718/registratsiya-2028512607.html

Институт развития профобразования открыл регистрацию на интенсив

Институт развития профобразования открыл регистрацию на интенсив - РИА Новости, 18.07.2025

Институт развития профобразования открыл регистрацию на интенсив

Институт развития профессионального образования (ИРПО) открыл регистрацию на бесплатный образовательный интенсив "Мастерская инноваций" в рамках подготовки к... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:00:00+03:00

2025-07-18T10:00:00+03:00

2025-07-18T10:55:00+03:00

чемпионат «профессионалы»

профессионалы. сделано в россии

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Институт развития профессионального образования (ИРПО) открыл регистрацию на бесплатный образовательный интенсив "Мастерская инноваций" в рамках подготовки к отраслевому этапу финала Чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба института.Образовательный интенсив пройдет в дистанционном формате с 4 по 17 августа. Слушателями могут стать конкурсанты, эксперты-наставники, индустриальные эксперты, а также зарубежные участники чемпионата."Мастерская инноваций" направлена на погружение в технические особенности каждой из 15 компетенций чемпионата, а также формирование навыков, необходимых для участия в соревнованиях по этим направлениям."Область применения инновационных компетенций Чемпионата высоких технологий – обеспечение национальной безопасности и разработка технологий двойного назначения. “Мастерская инноваций” — это возможность досконально ознакомиться с каждой из компетенций, прокачать свои навыки в востребованных на современном рынке труда специальностях в высокотехнологичных отраслях", – прокомментировала начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения ИРПО Ксения Калугина.Она добавила, что ценность интенсива в том, что слушатели смогут узнать о конкурсных задачах непосредственно от их разработчиков – представителей профильной индустрии и экспертов в перспективных и инновационных направлениях.Прием заявок на "Мастерскую инноваций" открыт до 1 августа 2025 года. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкету на платформе интенсива.По его завершении пройдет отраслевой Чемпионат высоких технологий, в рамках которого будет проведена оценка полученных знаний по компетенциям. Результаты будут зафиксированы на цифровой платформе чемпионатного движения.Победители отраслевого этапа могут быть приглашены для участия в финале чемпионата, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – ИРПО.Мероприятия Чемпионатного движения проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»