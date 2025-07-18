https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html

Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 18.07.2025

Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Машу Майерс* и Ксению Кириллову*, поэтессу Наталью Резник*, историка Василия... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:13:00+03:00

2025-07-18T17:13:00+03:00

2025-07-18T17:21:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Машу Майерс* и Ксению Кириллову*, поэтессу Наталью Резник*, историка Василия Жаркова*, интернет-портал Activatica.org*, сообщается на сайте ведомства. "Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Великий*, В.П. Жарков*, К.В. Кириллова*, Ф.Д. Ольшевец* (Маша Майерс), Н.Р. Резник*, К.В. Торстрем*, Д.А. Храмцов*, а также интернет-портал Activatica.org*", - говорится в сообщении.По информации министерства, все они распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки о вооруженных силах РФ. Некоторые сотрудничали с признанными нежелательными организациями. Все внесенные в реестр граждане живут за границей.Интернет-портал Activatica*, добавили в Минюсте, кроме прочего занимался пропагандой ЛГБТ-отношений** (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).Вместе с тем в связи с ликвидацией из реестра исключены ООО "Битрэй" и красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "Интерра".* признаны иноагентами в РФ** движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

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