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Завершено расследование дела о теракте против Прозорова - РИА Новости, 18.07.2025
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11:06 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rassledovanie-2029877779.html
Завершено расследование дела о теракте против Прозорова
Завершено расследование дела о теракте против Прозорова - РИА Новости, 18.07.2025
Завершено расследование дела о теракте против Прозорова
Завершено расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве, организаторы преступления объявлены в розыск,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:06:00+03:00
2025-07-18T11:06:00+03:00
происшествия
москва
россия
украина
ростислав журавлев
светлана петренко
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве, организаторы преступления объявлены в розыск, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Завершено расследование уголовных дел в отношении Владимира Головченко*, Ивана Паскаря* и Ростислава Журавлева*… Уголовные дела в отношении Головченко*, Паскаря* и Журавлева* направлены для передачи в суд. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сказала она. В зависимости от роли каждого Головченко*, Паскарь* и Журавлев* обвиняются в "теракте", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств". Следствием установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. По словам Петренко, организаторы действовали с Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ. С февраля 2022 года преступники начали подготовку к теракту. Они разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за вознаграждение. Так, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, консультировали их по изготовлению и активации взрывчатки, передавали для его сборки необходимые компоненты. Головченко*, Паскарь* и Журавлев* следили в Московском регионе за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали СВУ. В результате 9 апреля 2024 года Головченко* у дома на Коровинском шоссе в Москве установил взрывчатку под автомобилем потерпевшего и привел его с помощью дистанционного пульта в боевое состояние, а затем скрылся с места. "В результате террористического акта потерпевший получил ранения, кроме того, причинен имущественный вред на сумму 5 миллионов рублей", - сказала Петренко. * Все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html
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происшествия, москва, россия, украина, ростислав журавлев, светлана петренко, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Украина, Ростислав Журавлев, Светлана Петренко, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Завершено расследование дела о теракте против Прозорова

Завершено расследование дела о теракте против экс-полковника СБУ Прозорова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве, организаторы преступления объявлены в розыск, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении Владимира Головченко*, Ивана Паскаря* и Ростислава Журавлева*… Уголовные дела в отношении Головченко*, Паскаря* и Журавлева* направлены для передачи в суд. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сказала она.
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В зависимости от роли каждого Головченко*, Паскарь* и Журавлев* обвиняются в "теракте", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств".
Следствием установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ.
По словам Петренко, организаторы действовали с Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ.
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С февраля 2022 года преступники начали подготовку к теракту. Они разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за вознаграждение. Так, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, консультировали их по изготовлению и активации взрывчатки, передавали для его сборки необходимые компоненты.
Головченко*, Паскарь* и Журавлев* следили в Московском регионе за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали СВУ.
В результате 9 апреля 2024 года Головченко* у дома на Коровинском шоссе в Москве установил взрывчатку под автомобилем потерпевшего и привел его с помощью дистанционного пульта в боевое состояние, а затем скрылся с места.
"В результате террористического акта потерпевший получил ранения, кроме того, причинен имущественный вред на сумму 5 миллионов рублей", - сказала Петренко.
* Все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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