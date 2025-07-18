https://ria.ru/20250718/rassledovanie-2029877779.html

Завершено расследование дела о теракте против Прозорова

Завершено расследование дела о теракте против Прозорова - РИА Новости, 18.07.2025

Завершено расследование дела о теракте против Прозорова

Завершено расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве, организаторы преступления объявлены в розыск,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:06:00+03:00

2025-07-18T11:06:00+03:00

2025-07-18T11:06:00+03:00

происшествия

москва

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украина

ростислав журавлев

светлана петренко

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве, организаторы преступления объявлены в розыск, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Завершено расследование уголовных дел в отношении Владимира Головченко*, Ивана Паскаря* и Ростислава Журавлева*… Уголовные дела в отношении Головченко*, Паскаря* и Журавлева* направлены для передачи в суд. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сказала она. В зависимости от роли каждого Головченко*, Паскарь* и Журавлев* обвиняются в "теракте", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств". Следствием установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. По словам Петренко, организаторы действовали с Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ. С февраля 2022 года преступники начали подготовку к теракту. Они разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за вознаграждение. Так, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, консультировали их по изготовлению и активации взрывчатки, передавали для его сборки необходимые компоненты. Головченко*, Паскарь* и Журавлев* следили в Московском регионе за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали СВУ. В результате 9 апреля 2024 года Головченко* у дома на Коровинском шоссе в Москве установил взрывчатку под автомобилем потерпевшего и привел его с помощью дистанционного пульта в боевое состояние, а затем скрылся с места. "В результате террористического акта потерпевший получил ранения, кроме того, причинен имущественный вред на сумму 5 миллионов рублей", - сказала Петренко. * Все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20240424/baza-1941914299.html

https://ria.ru/20240726/prozorov-1962067724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, украина, ростислав журавлев, светлана петренко, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)