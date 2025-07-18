https://ria.ru/20250718/putin-2030042632.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе - РИА Новости, 18.07.2025

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону провели обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в Ближневосточном... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:35:00+03:00

2025-07-18T18:35:00+03:00

2025-07-18T19:19:00+03:00

сирия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону провели обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в Ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФВладимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в Ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/putin--2030034926.html

сирия

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, в мире