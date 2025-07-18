https://ria.ru/20250718/putin-2030042632.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе - РИА Новости, 18.07.2025
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону провели обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в Ближневосточном... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:35:00+03:00
2025-07-18T18:35:00+03:00
2025-07-18T19:19:00+03:00
сирия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону провели обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в Ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФВладимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в Ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, в мире
Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, В мире
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе
Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию