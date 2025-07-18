https://ria.ru/20250718/putin-2030033265.html

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 18.07.2025

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:04:00+03:00

2025-07-18T18:04:00+03:00

2025-07-18T18:19:00+03:00

сирия

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АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера."Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии", - говорится в канцелярии турецкого лидера.Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и помочь стране как можно скорее "встать на ноги".В среду сирийское МВД известило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге страны, шейх Юсеф Джарбуа сказал, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде. В тот же день силы министерства обороны арабской республики начали вывод из города Сувейда размещенных там сил безопасности, уточнял сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.

https://ria.ru/20250718/siriya-2029891075.html

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сирия, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия