https://ria.ru/20250718/putin--2029922974.html

Путин объявил благодарность губернатору Кировской области

Путин объявил благодарность губернатору Кировской области - РИА Новости, 18.07.2025

Путин объявил благодарность губернатору Кировской области

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:58:00+03:00

2025-07-18T12:58:00+03:00

2025-07-18T12:58:00+03:00

кировская область

кировская область

россия

владимир путин

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. "За заслуги в социально-экономическом развитии Кировской области объявить благодарность президента Российской Федерации Соколову Александру Валентиновичу - губернатору Кировской области", - говорится в распоряжении. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Кировская область демонстрирует рост экономического и промышленного секторов на протяжении нескольких последних лет: регион занимает 7-е место по России по темпам роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях и 3-е место - по динамике роста инвестиций. Кировская область входит в топ-5 субъектов РФ по производству молока, в топ-5 по развитию индустрии детских товаров. Отмечается, что сейчас в регионе работают над созданием четырех промышленных кластера – в химической отрасли, станкостроении, производстве мебели и в индустрии детских товаров. "По достижению целей национальных проектов регион опережает общероссийский результат: согласно данным ГАС "Управление", уровень достижения в 2024 году составил 96,02% при общероссийском значении 92,9%", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Кроме того, в Кировской области активно благоустраивают общественные пространства: так, за последние три года приведены в порядок 400 парков, скверов, дворов. "Реализуются стратегически важные для региона и его жителей инфраструктурные проекты, получившие поддержку руководства страны. Начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом, идет масштабное строительство дороги на северо-запад", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html

https://ria.ru/20250526/semi-2019194443.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, россия, владимир путин, александр соколов