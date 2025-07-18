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Путин объявил благодарность губернатору Кировской области - РИА Новости, 18.07.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:58 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/putin--2029922974.html
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области - РИА Новости, 18.07.2025
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:58:00+03:00
2025-07-18T12:58:00+03:00
кировская область
кировская область
россия
владимир путин
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. "За заслуги в социально-экономическом развитии Кировской области объявить благодарность президента Российской Федерации Соколову Александру Валентиновичу - губернатору Кировской области", - говорится в распоряжении. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Кировская область демонстрирует рост экономического и промышленного секторов на протяжении нескольких последних лет: регион занимает 7-е место по России по темпам роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях и 3-е место - по динамике роста инвестиций. Кировская область входит в топ-5 субъектов РФ по производству молока, в топ-5 по развитию индустрии детских товаров. Отмечается, что сейчас в регионе работают над созданием четырех промышленных кластера – в химической отрасли, станкостроении, производстве мебели и в индустрии детских товаров. "По достижению целей национальных проектов регион опережает общероссийский результат: согласно данным ГАС "Управление", уровень достижения в 2024 году составил 96,02% при общероссийском значении 92,9%", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Кроме того, в Кировской области активно благоустраивают общественные пространства: так, за последние три года приведены в порядок 400 парков, скверов, дворов. "Реализуются стратегически важные для региона и его жителей инфраструктурные проекты, получившие поддержку руководства страны. Начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом, идет масштабное строительство дороги на северо-запад", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html
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кировская область, россия, владимир путин, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Россия, Владимир Путин, Александр Соколов
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области

Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Соколову

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
"За заслуги в социально-экономическом развитии Кировской области объявить благодарность президента Российской Федерации Соколову Александру Валентиновичу - губернатору Кировской области", - говорится в распоряжении.
Киров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Самую большую школу в Кировской области открыли в столице региона
24 июня, 17:17
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Кировская область демонстрирует рост экономического и промышленного секторов на протяжении нескольких последних лет: регион занимает 7-е место по России по темпам роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях и 3-е место - по динамике роста инвестиций. Кировская область входит в топ-5 субъектов РФ по производству молока, в топ-5 по развитию индустрии детских товаров.
Отмечается, что сейчас в регионе работают над созданием четырех промышленных кластера – в химической отрасли, станкостроении, производстве мебели и в индустрии детских товаров.
"По достижению целей национальных проектов регион опережает общероссийский результат: согласно данным ГАС "Управление", уровень достижения в 2024 году составил 96,02% при общероссийском значении 92,9%", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Кроме того, в Кировской области активно благоустраивают общественные пространства: так, за последние три года приведены в порядок 400 парков, скверов, дворов.
"Реализуются стратегически важные для региона и его жителей инфраструктурные проекты, получившие поддержку руководства страны. Начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом, идет масштабное строительство дороги на северо-запад", - подчеркивается в сообщении.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 19:26
 
Кировская областьКировская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Соколов
 
 
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