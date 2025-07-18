https://ria.ru/20250718/putin--2029922974.html
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области - РИА Новости, 18.07.2025
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:58:00+03:00
2025-07-18T12:58:00+03:00
2025-07-18T12:58:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. "За заслуги в социально-экономическом развитии Кировской области объявить благодарность президента Российской Федерации Соколову Александру Валентиновичу - губернатору Кировской области", - говорится в распоряжении. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Кировская область демонстрирует рост экономического и промышленного секторов на протяжении нескольких последних лет: регион занимает 7-е место по России по темпам роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях и 3-е место - по динамике роста инвестиций. Кировская область входит в топ-5 субъектов РФ по производству молока, в топ-5 по развитию индустрии детских товаров. Отмечается, что сейчас в регионе работают над созданием четырех промышленных кластера – в химической отрасли, станкостроении, производстве мебели и в индустрии детских товаров. "По достижению целей национальных проектов регион опережает общероссийский результат: согласно данным ГАС "Управление", уровень достижения в 2024 году составил 96,02% при общероссийском значении 92,9%", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Кроме того, в Кировской области активно благоустраивают общественные пространства: так, за последние три года приведены в порядок 400 парков, скверов, дворов. "Реализуются стратегически важные для региона и его жителей инфраструктурные проекты, получившие поддержку руководства страны. Начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом, идет масштабное строительство дороги на северо-запад", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html
https://ria.ru/20250526/semi-2019194443.html
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кировская область, россия, владимир путин, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Россия, Владимир Путин, Александр Соколов
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Соколову
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
"За заслуги в социально-экономическом развитии Кировской области объявить благодарность президента Российской Федерации Соколову Александру Валентиновичу - губернатору Кировской области", - говорится в распоряжении.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Кировская область демонстрирует рост экономического и промышленного секторов на протяжении нескольких последних лет: регион занимает 7-е место по России по темпам роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях и 3-е место - по динамике роста инвестиций. Кировская область входит в топ-5 субъектов РФ по производству молока, в топ-5 по развитию индустрии детских товаров.
Отмечается, что сейчас в регионе работают над созданием четырех промышленных кластера – в химической отрасли, станкостроении, производстве мебели и в индустрии детских товаров.
"По достижению целей национальных проектов регион опережает общероссийский результат: согласно данным ГАС "Управление", уровень достижения в 2024 году составил 96,02% при общероссийском значении 92,9%", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Кроме того, в Кировской области активно благоустраивают общественные пространства: так, за последние три года приведены в порядок 400 парков, скверов, дворов.
"Реализуются стратегически важные для региона и его жителей инфраструктурные проекты, получившие поддержку руководства страны. Начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом, идет масштабное строительство дороги на северо-запад", - подчеркивается в сообщении.