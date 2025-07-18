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Источник: командование одной из бригад ВСУ отказалось признать погибших - РИА Новости, 18.07.2025
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13:17 18.07.2025
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Источник: командование одной из бригад ВСУ отказалось признать погибших
Источник: командование одной из бригад ВСУ отказалось признать погибших - РИА Новости, 18.07.2025
Источник: командование одной из бригад ВСУ отказалось признать погибших
Родственники погибших бойцов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на задержки в признании военнослужащих погибшими, несмотря на наличие фотографий тел,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:17:00+03:00
2025-07-18T13:17:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Родственники погибших бойцов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на задержки в признании военнослужащих погибшими, несмотря на наличие фотографий тел, сказал РИА Новости источник в силовых структурах "Родственники военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на командование, которое даже при наличии фотографий погибших продолжает считать их пропавшими без вести", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что командование части отказывается официально признавать бойцов погибшими, несмотря на фотодоказательства и свидетельства сослуживцев. "Сложившаяся ситуация создает трудности с получением выплат и социальных льгот для родных погибших", — добавил источник.
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Источник: командование одной из бригад ВСУ отказалось признать погибших

Командование 71-й бригады ВСУ отказывается признать своих бойцов погибшими

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Родственники погибших бойцов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на задержки в признании военнослужащих погибшими, несмотря на наличие фотографий тел, сказал РИА Новости источник в силовых структурах
"Родственники военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ жалуются на командование, которое даже при наличии фотографий погибших продолжает считать их пропавшими без вести", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что командование части отказывается официально признавать бойцов погибшими, несмотря на фотодоказательства и свидетельства сослуживцев.
"Сложившаяся ситуация создает трудности с получением выплат и социальных льгот для родных погибших", — добавил источник.
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