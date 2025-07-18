https://ria.ru/20250718/pravitelstvo-2030078150.html
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора - РИА Новости, 18.07.2025
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора
Правительство России утвердило изменения, уточняющие перечень колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утильсбор, и размеры его... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:09:00+03:00
2025-07-18T23:09:00+03:00
2025-07-18T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило изменения, уточняющие перечень колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утильсбор, и размеры его коэффициентов, касающиеся отдельных видов спецтехники и шасси. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу с 1 августа 2025 года. "Величина коэффициентов расчета суммы утильсбора для отдельных позиций перечня выравнена с коэффициентами, которые установлены для шасси транспортных средств соответствующих категорий. Например автосамосвалов, автофургонов, автобетоносмесителей, седельных тягачей", - прокомментировали РИА Новости в Минпромторге РФ. Также постановлением вносятся корректировки с целью выравнивания условий на территории ЕАЭС. Так, коэффициенты на автомобили российского производства, ввозимые физлицами в РФ из стран ЕАЭС для личного пользования, будут соответствовать действующим для автомобилей, произведенных в странах союза. "В настоящее время иностранный производитель транспортных средств при ввозе отдельных категорий ТС на территорию нашей страны уплачивает утилизационный сбор, который может быть более чем в 4 раза меньше, чем размер утилизационного сбора, который уплачивают отечественные производители конечных транспортных средств, надстраиваемых на шасси, что крайне негативно отражается на цене техники отечественного производства и дает значительные конкурентные преимущества импортируемой технике", - приводят в Минпромторге комментарий ассоциации "Спецавтопром". В свою очередь директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова назвала данное решение своевременным. "На фоне сжатия рынка специализированной колесной техники и обострения конкуренции с импортом даже в сегментах, где исторически сильны позиции российских производителей, например в сегменте автокранов, комбинированных дорожных машин. Государство предприняло оперативные меры для выравнивания конкуренции и поддержки отечественных предприятий", - отметила она.
https://ria.ru/20250703/avtomobili-2027050866.html
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз, эко, экономика
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз, ЭКО, Экономика
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора на отдельные виды техники
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило изменения, уточняющие перечень колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утильсбор, и размеры его коэффициентов, касающиеся отдельных видов спецтехники и шасси.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу с 1 августа 2025 года.
"Величина коэффициентов расчета суммы утильсбора для отдельных позиций перечня выравнена с коэффициентами, которые установлены для шасси транспортных средств соответствующих категорий. Например автосамосвалов, автофургонов, автобетоносмесителей, седельных тягачей", - прокомментировали РИА Новости в Минпромторге РФ
.
Также постановлением вносятся корректировки с целью выравнивания условий на территории ЕАЭС
. Так, коэффициенты на автомобили российского производства, ввозимые физлицами в РФ из стран ЕАЭС для личного пользования, будут соответствовать действующим для автомобилей, произведенных в странах союза.
"В настоящее время иностранный производитель транспортных средств при ввозе отдельных категорий ТС на территорию нашей страны уплачивает утилизационный сбор, который может быть более чем в 4 раза меньше, чем размер утилизационного сбора, который уплачивают отечественные производители конечных транспортных средств, надстраиваемых на шасси, что крайне негативно отражается на цене техники отечественного производства и дает значительные конкурентные преимущества импортируемой технике", - приводят в Минпромторге комментарий ассоциации "Спецавтопром".
В свою очередь директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова назвала данное решение своевременным. "На фоне сжатия рынка специализированной колесной техники и обострения конкуренции с импортом даже в сегментах, где исторически сильны позиции российских производителей, например в сегменте автокранов, комбинированных дорожных машин. Государство предприняло оперативные меры для выравнивания конкуренции и поддержки отечественных предприятий", - отметила она.