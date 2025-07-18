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В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами - РИА Новости, 18.07.2025
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22:55 18.07.2025 (обновлено: 23:58 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/pravitelstvo-2030076543.html
В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами
В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами - РИА Новости, 18.07.2025
В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами
Правительство утвердило новые правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом на дорогах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:55:00+03:00
2025-07-18T23:58:00+03:00
авто
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом на дорогах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. &quot;При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами, в случае приближения по той же полосе (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда, a также сопровождаемого им транспортного средства&quot;, —говорится в документе.Изменения внесли в абзац пункта 3.1 Правил дорожного движения.Как разъяснили в Минтрансе, раньше в ПДД не было указаний, как именно и в каком случае водитель должен уступать дорогу. Из-за этого возникали опасные и спорные ситуации.Теперь водители обязаны уступать полосу движения, т.е. перестраиваться на соседнюю или по возможности съехать на обочину. Это будет означать, что водитель исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. Если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий.Правительство также ужесточило порядок перевозки детей в автомобиле. Теперь лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности не считаются "детской удерживающей системой".
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авто, россия, михаил мишустин, общество
Авто, Россия, Михаил Мишустин, Общество
В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами

Правительство обновило правила пропуска авто со спецсигналом на дорогах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль со спецсигналом на улице в Москве
Автомобиль со спецсигналом на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль со спецсигналом на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом на дорогах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами, в случае приближения по той же полосе (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда, a также сопровождаемого им транспортного средства", —говорится в документе.

Изменения внесли в абзац пункта 3.1 Правил дорожного движения.
Как разъяснили в Минтрансе, раньше в ПДД не было указаний, как именно и в каком случае водитель должен уступать дорогу. Из-за этого возникали опасные и спорные ситуации.
Теперь водители обязаны уступать полосу движения, т.е. перестраиваться на соседнюю или по возможности съехать на обочину. Это будет означать, что водитель исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. Если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий.
Правительство также ужесточило порядок перевозки детей в автомобиле. Теперь лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности не считаются "детской удерживающей системой".
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