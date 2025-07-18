https://ria.ru/20250718/pravitelstvo-2030076543.html

В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами

В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами - РИА Новости, 18.07.2025

В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами

Правительство утвердило новые правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом на дорогах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:55:00+03:00

2025-07-18T22:55:00+03:00

2025-07-18T23:58:00+03:00

авто

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом на дорогах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами, в случае приближения по той же полосе (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда, a также сопровождаемого им транспортного средства", —говорится в документе.Изменения внесли в абзац пункта 3.1 Правил дорожного движения.Как разъяснили в Минтрансе, раньше в ПДД не было указаний, как именно и в каком случае водитель должен уступать дорогу. Из-за этого возникали опасные и спорные ситуации.Теперь водители обязаны уступать полосу движения, т.е. перестраиваться на соседнюю или по возможности съехать на обочину. Это будет означать, что водитель исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. Если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий.Правительство также ужесточило порядок перевозки детей в автомобиле. Теперь лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности не считаются "детской удерживающей системой".

https://ria.ru/20250718/shtrafy-2029828425.html

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авто, россия, михаил мишустин, общество