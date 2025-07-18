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Правительство направит почти три миллиарда рублей на развитие судостроения
Правительство направит почти три миллиарда рублей на развитие судостроения - РИА Новости, 18.07.2025
Правительство направит почти три миллиарда рублей на развитие судостроения
Правительство РФ направит Минпромторгу до 2,965 миллиарда рублей для предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие судостроительной... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:56:00+03:00
2025-07-18T20:56:00+03:00
2025-07-18T20:56:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит Минпромторгу до 2,965 миллиарда рублей для предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие судостроительной отрасли из-за повышения ключевой ставки, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2025 году в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие судостроительной отрасли в связи с повышением ключевой ставки Банка России Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" бюджетные ассигнования в размере до 2965000 тыс. рублей", - говорится в документе. Субсидия будет предоставлена на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, уплату лизинговых платежей, а также процентов за предоставление договорам купли-продажи с рассрочкой. Средства позволят выполнить в текущем году обязательства не менее чем по 70 ранее заключенным договорам кредита, лизинга и купли-продажи с рассрочкой платежа. Правительство РФ поручило осуществить контроль за использованием средств Минпромторгу РФ и предоставить доклад до 1 февраля 2026 года.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство направит почти три миллиарда рублей на развитие судостроения
Правительство направит Минпромторгу 2,965 млрд руб на развитие судостроения