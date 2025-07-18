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ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times - РИА Новости, 18.07.2025
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09:09 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/poshliny-2029852283.html
ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times
ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times
ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:09:00+03:00
2025-07-18T09:09:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В конце марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны. В июле он заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. "Согласно новому предложению от переговорщиков из ЕС, блок отменит 10-процентные пошлины на экспортируемые из США автомобили, если администрация Трампа снизит свои пошлины на этот сектор до уровня ниже 20%", - говорится в публикации. По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если Евросоюз полностью откажется от своих. Собеседники газеты добавляют, что США и блок также обсуждают экспортные кредиты для европейских компаний, если они производят автомобили в Штатах. Впрочем, отмечает издание, барьеры для экспорта в ЕС американских автомобилей в виде налогов и стандартов безопасности сохранятся.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times

Financial Times: ЕС предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили

© AP Photo / Martin MeissnerАвтомобили в немецком порту
Автомобили в немецком порту - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Автомобили в немецком порту. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В конце марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны. В июле он заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
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"Согласно новому предложению от переговорщиков из ЕС, блок отменит 10-процентные пошлины на экспортируемые из США автомобили, если администрация Трампа снизит свои пошлины на этот сектор до уровня ниже 20%", - говорится в публикации.
По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если Евросоюз полностью откажется от своих.
Собеседники газеты добавляют, что США и блок также обсуждают экспортные кредиты для европейских компаний, если они производят автомобили в Штатах.
Впрочем, отмечает издание, барьеры для экспорта в ЕС американских автомобилей в виде налогов и стандартов безопасности сохранятся.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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