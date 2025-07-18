https://ria.ru/20250718/poshliny-2029852283.html

ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times

ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили, сообщает Financial Times

ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:09:00+03:00

2025-07-18T09:09:00+03:00

2025-07-18T09:09:00+03:00

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дональд трамп

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введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В конце марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны. В июле он заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. "Согласно новому предложению от переговорщиков из ЕС, блок отменит 10-процентные пошлины на экспортируемые из США автомобили, если администрация Трампа снизит свои пошлины на этот сектор до уровня ниже 20%", - говорится в публикации. По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если Евросоюз полностью откажется от своих. Собеседники газеты добавляют, что США и блок также обсуждают экспортные кредиты для европейских компаний, если они производят автомобили в Штатах. Впрочем, отмечает издание, барьеры для экспорта в ЕС американских автомобилей в виде налогов и стандартов безопасности сохранятся.

https://ria.ru/20250717/uslugi-2029667200.html

https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт