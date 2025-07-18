https://ria.ru/20250718/poni-2029894173.html

Эксперт сравнил Евросоюз с пони

Эксперт сравнил Евросоюз с пони - РИА Новости, 18.07.2025

Эксперт сравнил Евросоюз с пони

Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:53:00+03:00

2025-07-18T11:53:00+03:00

2025-07-18T11:53:00+03:00

россия

польша

словакия

алексей мартынов (политолог)

кайя каллас

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение ситуации, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что объем всевозможных антироссийских рестрикций уже исчерпан. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Объем всевозможных санкций со стороны западных стран, который можно было бы применить с точки зрения экономического давления на Россию и российскую экономику, уже исчерпан. Сейчас мы видим такой repeat - удвоение, утроение одних и тех же санкций. Это такой "пони бегает по кругу" в надежде, что на очередном кругу что-то изменится", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, от антироссийских санкций в первую очередь страдает сама европейская экономика. "Российская экономика, несмотря на беспрецедентное давление, показывает рост, что приводит в замешательство добрую половину того самого западного сообщества. Дополнительные рестрикции существенно не изменят положение вещей", - полагает он. Мартынов отметил, что санкции - это дополнительный повод задуматься о том, в каком мире мы живем, и в какой системе координат нас пытается удержать западное меньшинство. Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029853721.html

https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025906523.html

россия

польша

словакия

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россия, польша, словакия, алексей мартынов (политолог), кайя каллас, владимир путин, евросоюз, в мире