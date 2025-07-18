https://ria.ru/20250718/pomoschniki-2030004912.html

Специалисты разрабатывают четырех новых голосовых помощников в Подмосковье

Специалисты разрабатывают четырех новых голосовых помощников в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2025

Специалисты разрабатывают четырех новых голосовых помощников в Подмосковье

Четыре голосовых помощника, которые будут консультировать по вопросам стройнадзора, бизнеса, социальной поддержки и экологии, на данный момент разрабатываются в РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:30:00+03:00

2025-07-18T16:30:00+03:00

2025-07-18T16:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четыре голосовых помощника, которые будут консультировать по вопросам стройнадзора, бизнеса, социальной поддержки и экологии, на данный момент разрабатываются в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Потенциал использования искусственного интеллекта огромен. Он позволяет охватить любой массив, когда сделать это усилиями человека непросто. Тем более, если мы беспокоимся о качестве исполнения. За несколько лет мы создали целую экосистему голосовых помощников в самых разных сферах. Это и робот “Светлана” в здравоохранении, которая запишет к врачу, а с недавнего времени еще и продлит рецепты на льготные лекарства. Это и “Галина” в МФЦ, и “Женя”, который в любое время суток проконсультирует по линии ЖКХ", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что ежегодно роботы принимают порядка 9 миллионов звонков и самостоятельно, без привлечения человека, решают около 60% вопросов. "Важно, что все ИИ-помощники работают в единой сети, и в случае необходимости перебрасывают звонки между собой, понимая потребности людей. Сейчас на этапе разработки еще четыре робота, которые будут консультировать по вопросам стройнадзора, бизнеса, соцподдержки и экологии", – заявил Воробьев. Так, например, робот "Светлана" записывает жителей к врачу, позволяет вызывать медработника на дом, заменяя в периоды пиковой нагрузки 600 операторов, подчеркнули в пресс-службе. С этого года голосовой помощник начал проактивно обзванивать пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные лекарства. При этом он предлагает записаться на телемедицинскую консультацию, чтобы его продлить. Кроме того, он стал звонить пациентам для подтверждения записи к врачу. С мая благодаря этому было перенесено или отменено 2,5 тысячи записей. Робот "Женя", консультирующий жителей Подмосковья по вопросам ЖКХ, отправляет заявки в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), по необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения. За время работы помощник обработал более 300 тысяч звонков, помог создать свыше 137 тысяч заявок в ЕДС и сделал порядка 230 тысяч обзвонов. В 2023 году, в первый год работы, робот самостоятельно закрывал 36% звонков, а с начала 2025 года он отработал обращения без перевода на оператора в 52% случаев. Робот "Галина" – голосовой помощник МФЦ, он сообщает режим работы офисов, проверяет статус заявления, записывает в МФЦ и отменяет запись, консультирует по популярным услугам и вопросам уплаты госпошлин, а также многое другое. "Галина" обрабатывает более 1,2 миллиона звонков в год, при этом около 60% закрывает без необходимости переключения на оператора. Голосовой помощник "Стройотходы" с осени прошлого года обработал почти 8,2 тысячи звонков и создал 566 заявок на вывоз строительного мусора. Робот "Вита" консультирует по вопросам ветеринарии и контроля безнадзорных собак. При необходимости голосовой помощник переводит звонок на ближайшую к абоненту ветстанцию, предоставляет контакты и график работы ветклиник, а также помогает оставить обращение, касающееся борьбы с борщевиком. За три месяца работы "Вита" приняла уже более 12,6 тысячи звонков, 68% звонков из которых обработала самостоятельно. Внедрение цифровых технологий и сервисов соответствует задачам национального проекта "Экономика данных".

https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029763702.html

https://ria.ru/20250717/novorozhdennye-2029718846.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев