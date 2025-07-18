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В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат

В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат - РИА Новости, 18.07.2025

В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат

Канадский солдат ранен в Польше во время обучения военных из Украины, сообщает издание Dziennik.pl. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:56:00+03:00

2025-07-18T17:56:00+03:00

2025-07-18T17:56:00+03:00

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Канадский солдат ранен в Польше во время обучения военных из Украины, сообщает издание Dziennik.pl. "На полигоне под Бжегом (Опольское) во время учений был ранен солдат из Канады. Раненый доставлен вертолетом в госпиталь в Семяновицах", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел во время обучения на полигоне солдат из Украины. По информации издания, ЧП произошло "во время учений с пиротехникой". Ранее министерство национальной обороны Польши сообщало, что на территории страны уже прошли обучение почти 30 тысяч украинских солдат.-0-

https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html

польша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, канада