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В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат
В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат - РИА Новости, 18.07.2025
В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат
Канадский солдат ранен в Польше во время обучения военных из Украины, сообщает издание Dziennik.pl. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:56:00+03:00
2025-07-18T17:56:00+03:00
2025-07-18T17:56:00+03:00
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Канадский солдат ранен в Польше во время обучения военных из Украины, сообщает издание Dziennik.pl. "На полигоне под Бжегом (Опольское) во время учений был ранен солдат из Канады. Раненый доставлен вертолетом в госпиталь в Семяновицах", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел во время обучения на полигоне солдат из Украины. По информации издания, ЧП произошло "во время учений с пиротехникой". Ранее министерство национальной обороны Польши сообщало, что на территории страны уже прошли обучение почти 30 тысяч украинских солдат.-0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, канада
В мире, Польша, Украина, Канада
В Польше во время обучения украинских военных ранен канадский солдат
Dziennik.pl: в Польше при обучении военных с Украины пострадал канадский солдат