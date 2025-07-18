https://ria.ru/20250718/polsha-2030018710.html

В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet

В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet - РИА Новости, 18.07.2025

В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet

Книгу о президенте Польши Анджее Дуде "Дебил. Изучение случая" (Debil. Studium przypadku) изымают из продажи в Польше, сообщает издание Onet. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:15:00+03:00

2025-07-18T17:15:00+03:00

2025-07-18T17:15:00+03:00

в мире

польша

анджей дуда

кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Книгу о президенте Польши Анджее Дуде "Дебил. Изучение случая" (Debil. Studium przypadku) изымают из продажи в Польше, сообщает издание Onet. "Из продажи в Empik (крупнейшая польская сеть книжных магазинов – ред.) была изъята книга Александры Сарны под названием "Дебил. Изучение случая", главным героем которой является президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении. По данным издания, в настоящее время ведется проверка на предмет того, является ли книга, в том числе и ее название, оскорбительной в отношении Дуды, за что статья 135 Уголовного кодекса Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В описании книги о президенте Польши Анджее Дуде на одной из литературных интернет-платформ говорится, что автор "пытается понять феномен его президентства и то, как он функционировал как глава государства". На сайте издательства говорится, что книга представляет из себя "уникальное прощальное путешествие с дебилом" и что ее название инспирировано словами польского писателя Якуба Жульчика, который в социальных сетях назвал Дуду дебилом. Ему предъявили обвинение в оскорблении президента, но после дело было прекращено. Дуда заканчивает свой второй президентский срок. На 6 августа запланировано приведение к присяге победителя июньских выборов президента Кароля Навроцкого.

https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html

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в мире, польша, анджей дуда, кароль навроцкий