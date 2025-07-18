Рейтинг@Mail.ru
В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/polsha-2030018710.html
В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet
В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet - РИА Новости, 18.07.2025
В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet
Книгу о президенте Польши Анджее Дуде "Дебил. Изучение случая" (Debil. Studium przypadku) изымают из продажи в Польше, сообщает издание Onet. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:15:00+03:00
2025-07-18T17:15:00+03:00
в мире
польша
анджей дуда
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_4b729b1095df1c39eb6dc3c208094d5f.jpg
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Книгу о президенте Польши Анджее Дуде "Дебил. Изучение случая" (Debil. Studium przypadku) изымают из продажи в Польше, сообщает издание Onet. "Из продажи в Empik (крупнейшая польская сеть книжных магазинов – ред.) была изъята книга Александры Сарны под названием "Дебил. Изучение случая", главным героем которой является президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении. По данным издания, в настоящее время ведется проверка на предмет того, является ли книга, в том числе и ее название, оскорбительной в отношении Дуды, за что статья 135 Уголовного кодекса Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В описании книги о президенте Польши Анджее Дуде на одной из литературных интернет-платформ говорится, что автор "пытается понять феномен его президентства и то, как он функционировал как глава государства". На сайте издательства говорится, что книга представляет из себя "уникальное прощальное путешествие с дебилом" и что ее название инспирировано словами польского писателя Якуба Жульчика, который в социальных сетях назвал Дуду дебилом. Ему предъявили обвинение в оскорблении президента, но после дело было прекращено. Дуда заканчивает свой второй президентский срок. На 6 августа запланировано приведение к присяге победителя июньских выборов президента Кароля Навроцкого.
https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_219cee4e8d0b16c1883ff61c3dacb8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, анджей дуда, кароль навроцкий
В мире, Польша, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий
В Польше из продажи изымут книгу о президенте Дуде, пишет Onet

Onet: книгу о президенте Дуде "Дебил. Изучение случая" изымут из продажи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Книгу о президенте Польши Анджее Дуде "Дебил. Изучение случая" (Debil. Studium przypadku) изымают из продажи в Польше, сообщает издание Onet.
"Из продажи в Empik (крупнейшая польская сеть книжных магазинов – ред.) была изъята книга Александры Сарны под названием "Дебил. Изучение случая", главным героем которой является президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении.
По данным издания, в настоящее время ведется проверка на предмет того, является ли книга, в том числе и ее название, оскорбительной в отношении Дуды, за что статья 135 Уголовного кодекса Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В описании книги о президенте Польши Анджее Дуде на одной из литературных интернет-платформ говорится, что автор "пытается понять феномен его президентства и то, как он функционировал как глава государства".
На сайте издательства говорится, что книга представляет из себя "уникальное прощальное путешествие с дебилом" и что ее название инспирировано словами польского писателя Якуба Жульчика, который в социальных сетях назвал Дуду дебилом. Ему предъявили обвинение в оскорблении президента, но после дело было прекращено.
Дуда заканчивает свой второй президентский срок. На 6 августа запланировано приведение к присяге победителя июньских выборов президента Кароля Навроцкого.
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Польше оценили президентство Дуды
3 февраля, 09:51
 
В миреПольшаАнджей ДудаКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала