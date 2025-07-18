https://ria.ru/20250718/politika-2030001629.html
Тарифная политика Трампа затронула все страны мира, заявили в Уругвае
Тарифная политика Трампа затронула все страны мира, заявили в Уругвае - РИА Новости, 18.07.2025
Тарифная политика Трампа затронула все страны мира, заявили в Уругвае
Тарифная политика президента США Дональда Трампа затронула все страны мира, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:18:00+03:00
2025-07-18T16:18:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа затронула все страны мира, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. "Я считаю, что она (тарифная политика - ред.) мешает всему, влияет на торговлю и экономику. И в конечном итоге это негативно сказывается на всех нас", - заявил собеседник агентства. Лубеткин отметил, что вокруг тарифной политики Трампа много неясного, поэтому страны "движутся по наитию, что очень плохо для экономики". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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в мире, сша, уругвай, дональд трамп
В мире, США, Уругвай, Дональд Трамп
Тарифная политика Трампа затронула все страны мира, заявили в Уругвае
Глава МИД Уругвая Лубеткин: тарифная политика Трампа затронула все страны мира
МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа затронула все страны мира, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин.
"Я считаю, что она (тарифная политика - ред.) мешает всему, влияет на торговлю и экономику. И в конечном итоге это негативно сказывается на всех нас", - заявил собеседник агентства.
Лубеткин отметил, что вокруг тарифной политики Трампа
много неясного, поэтому страны "движутся по наитию, что очень плохо для экономики".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.