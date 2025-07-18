https://ria.ru/20250718/poliklinika-2029962394.html

Шапша с Голиковой открыли новую поликлинику в Калуге

Шапша с Голиковой открыли новую поликлинику в Калуге - РИА Новости, 18.07.2025

Шапша с Голиковой открыли новую поликлинику в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой приняли участие в торжественной церемонии открытия новой... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:46:00+03:00

2025-07-18T14:46:00+03:00

2025-07-18T14:50:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

татьяна голикова

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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой приняли участие в торжественной церемонии открытия новой детско-взрослой поликлиники в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. "Я ничуть не преувеличу, если скажу, что сегодня для Калуги и для калужан настоящий праздник. Мы открываем долгожданную поликлинику, судьба которой начиналась лет 10 назад", - рассказал Шапша на открытии поликлиники. Детско-взрослая поликлиника построена в микрорайоне "Правобережье" в Калуге. По словам губернатора, сегодня в этой части города живет более 70 тысяч человек. "Это самая интенсивно развивающаяся часть города. Новые микрорайоны, много школ, садиков, спортивные объекты появились. Кампус Бауманского университета здесь построен. И единственное, чего здесь не было, это хорошей, настоящей, современной поликлиники", - подчеркнул губернатор. Татьяна Голикова тоже назвала открытие поликлиники знаковым событием. "Если сравнивать с другими регионами, то, пожалуй, это поликлиника, которой мог бы гордиться крупный, большой город. И я думаю, что вполне себе она может конкурировать с московскими", - подчеркнула вице-премьер. По данным правительства Калужской области, на строительство поликлиники был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит, общая стоимость строительства составила 1,9 миллиарда рублей. Площадь поликлиники составляет 17,5 тысячи квадратных метров. Мощность составит 650 посещений в смену, из них взрослое отделение – 400, детское отделение – 250. Для оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению закуплено более 8 тысяч единиц медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. В том числе тяжелое оборудование: магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппарат рентгеновский, флюорограф, маммограф. "Благодаря решению президента Российской Федерации, при поддержке правительства Российской Федерации появилось это замечательное сооружение, которое оснащено очень современным оборудованием. У вас возможность будет убедиться в этом, я вчера здесь был, прошел по кабинетам, посмотрел, поверьте, это производит очень сильное впечатление", - обратился губернатор к присутствующим на церемонии. Владислав Шапша поблагодарил сенатора от региона, бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова за помощь в реализации проекта.

https://ria.ru/20250716/kaluga-2029515470.html

https://ria.ru/20250718/shapsha-2029875691.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, татьяна голикова