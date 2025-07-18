https://ria.ru/20250718/podrostki-2029857807.html

В Северной Осетии задержали двух подростков, планировавших теракт

В Северной Осетии задержали двух подростков, планировавших теракт - РИА Новости, 18.07.2025

В Северной Осетии задержали двух подростков, планировавших теракт

Задержаны двое подростков из Северной Осетии, планировавших теракт против сотрудников правоохранительных органов, у них нашли компоненты бомбы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:48:00+03:00

2025-07-18T09:48:00+03:00

2025-07-18T10:17:00+03:00

происшествия

россия

моздок

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержаны двое подростков из Северной Осетии, планировавших теракт против сотрудников правоохранительных органов, у них нашли компоненты бомбы, сообщает СК РФ. "Следственными органами СК России по РСО-Алания расследуется уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору), статьей 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года двое несовершеннолетних, являясь сторонниками террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, прошли обучение для осуществления террористической деятельности, приискав специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров. После этого в мае 2025 года обвиняемые приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания в целях последующего совершения теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается, что преступление не было доведено до конца ввиду пресечения противоправной деятельности фигурантов сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания. Они были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Отмечается, что санкция статьи УК РФ "Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору" предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250717/voronezh-2029626523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, моздок, следственный комитет россии (ск рф)