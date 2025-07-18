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В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова - РИА Новости, 18.07.2025
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23:01 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/peterburg-2030077389.html
В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова
В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова - РИА Новости, 18.07.2025
В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова
Размещенный в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ плакат, где вице-адмирал Степан Макаров по ошибке назван Сергеем, уже заменили, это был единичный технический вариант, РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:01:00+03:00
2025-07-18T23:01:00+03:00
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Размещенный в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ плакат, где вице-адмирал Степан Макаров по ошибке назван Сергеем, уже заменили, это был единичный технический вариант, сообщили РИА Новости в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Ряд СМИ и Telegram-каналов в пятницу опубликовал фото одного из плакатов из серии "Флот – это люди" на улицах Петербурга. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров на этом плакате обозначен как "Сергей Осипович Макаров". "Это устаревшая информация. Плакат уже поменяли", – сказал представитель комитета по печати. По его словам, ошибку выявили на этапе печати пробных технических постеров. После внесения изменений весь тираж плакатов ко дню ВМФ был отпечатан и размещен корректно. "Как бракованный единичный технический постер попал в размещение – выясняем", – добавил собеседник агентства. Погибший в марте 1904 года во время русско-японской войны вице-адмирал Степан Макаров известен как один из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Он был руководителем комиссии по составлению технического задания для строительства ледокола "Ермак". Макаров также в 1895 году разработал русскую семафорную азбуку.
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Санкт-Петербург
В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова

Плакат к Дню ВМФ в Петербурге с ошибочным именем вице-адмирала Макарова заменили

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Размещенный в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ плакат, где вице-адмирал Степан Макаров по ошибке назван Сергеем, уже заменили, это был единичный технический вариант, сообщили РИА Новости в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.
Ряд СМИ и Telegram-каналов в пятницу опубликовал фото одного из плакатов из серии "Флот – это люди" на улицах Петербурга. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров на этом плакате обозначен как "Сергей Осипович Макаров".
«
"Это устаревшая информация. Плакат уже поменяли", – сказал представитель комитета по печати.
По его словам, ошибку выявили на этапе печати пробных технических постеров. После внесения изменений весь тираж плакатов ко дню ВМФ был отпечатан и размещен корректно.
"Как бракованный единичный технический постер попал в размещение – выясняем", – добавил собеседник агентства.
Погибший в марте 1904 года во время русско-японской войны вице-адмирал Степан Макаров известен как один из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Он был руководителем комиссии по составлению технического задания для строительства ледокола "Ермак". Макаров также в 1895 году разработал русскую семафорную азбуку.
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