https://ria.ru/20250718/peterburg-2030077389.html

В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова

В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова - РИА Новости, 18.07.2025

В Петербурге поменяли плакат с ошибкой в имени вице-адмирала Макарова

Размещенный в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ плакат, где вице-адмирал Степан Макаров по ошибке назван Сергеем, уже заменили, это был единичный технический вариант, РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:01:00+03:00

2025-07-18T23:01:00+03:00

2025-07-18T23:01:00+03:00

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Размещенный в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ плакат, где вице-адмирал Степан Макаров по ошибке назван Сергеем, уже заменили, это был единичный технический вариант, сообщили РИА Новости в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Ряд СМИ и Telegram-каналов в пятницу опубликовал фото одного из плакатов из серии "Флот – это люди" на улицах Петербурга. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров на этом плакате обозначен как "Сергей Осипович Макаров". "Это устаревшая информация. Плакат уже поменяли", – сказал представитель комитета по печати. По его словам, ошибку выявили на этапе печати пробных технических постеров. После внесения изменений весь тираж плакатов ко дню ВМФ был отпечатан и размещен корректно. "Как бракованный единичный технический постер попал в размещение – выясняем", – добавил собеседник агентства. Погибший в марте 1904 года во время русско-японской войны вице-адмирал Степан Макаров известен как один из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Он был руководителем комиссии по составлению технического задания для строительства ледокола "Ермак". Макаров также в 1895 году разработал русскую семафорную азбуку.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург