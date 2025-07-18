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В Петербурге будут судить начальника службы ВМФ по обвинению во взятке - РИА Новости, 18.07.2025
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10:50 18.07.2025 (обновлено: 10:52 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html
В Петербурге будут судить начальника службы ВМФ по обвинению во взятке
В Петербурге будут судить начальника службы ВМФ по обвинению во взятке - РИА Новости, 18.07.2025
В Петербурге будут судить начальника службы ВМФ по обвинению во взятке
Начальник службы ВМФ Олег Лопатиев предстанет перед судом в Петербурге по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:50:00+03:00
2025-07-18T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Начальник службы ВМФ Олег Лопатиев предстанет перед судом в Петербурге по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее объединенная пресс-служба судов города рассказала РИА Новости, что начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева заключили под стражу в Петербурге. Офицер, по данным следствия, требовал от предпринимателя взятку в 8 миллионов рублей за покровительство при исполнении контракта в рамках гособоронзаказа. В ресторане на территории аэропорта "Пулково" он лично получил от гендиректора АО "Изумруд", действовавшего под контролем сотрудников ФСБ, первую часть взятки – 3 миллиона рублей, сообщала в марте пресс-служба. "Направлено в суд уголовное дело о взятке, полученной должностным лицом в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что с 2022 по 2025 год при выполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 миллионов рублей, контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева. В указанный период фигурант получил взятки от руководителей АО "Изумруд" Игоря Ястремского и Станислава Медведева, а также от генерального директора ПАО "Дальприбор" Романа Титкова за общее покровительство при выполнении контрактов указанными организациями, заявили в СК. Отмечается, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и гражданского иска военными следователями наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в общей сумме более 37 миллионов рублей. "Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), пулково (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Пулково (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге будут судить начальника службы ВМФ по обвинению во взятке

Начальника службы ВМФ Лопатиева будут судить в Петербурге по обвинению во взятке

© ФСБ РоссииЗадержание Олега Лопатиева
Задержание Олега Лопатиева - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© ФСБ России
Задержание Олега Лопатиева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Начальник службы ВМФ Олег Лопатиев предстанет перед судом в Петербурге по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее объединенная пресс-служба судов города рассказала РИА Новости, что начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева заключили под стражу в Петербурге. Офицер, по данным следствия, требовал от предпринимателя взятку в 8 миллионов рублей за покровительство при исполнении контракта в рамках гособоронзаказа. В ресторане на территории аэропорта "Пулково" он лично получил от гендиректора АО "Изумруд", действовавшего под контролем сотрудников ФСБ, первую часть взятки – 3 миллиона рублей, сообщала в марте пресс-служба.
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"Направлено в суд уголовное дело о взятке, полученной должностным лицом в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с 2022 по 2025 год при выполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 миллионов рублей, контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева. В указанный период фигурант получил взятки от руководителей АО "Изумруд" Игоря Ястремского и Станислава Медведева, а также от генерального директора ПАО "Дальприбор" Романа Титкова за общее покровительство при выполнении контрактов указанными организациями, заявили в СК.
Отмечается, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и гражданского иска военными следователями наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в общей сумме более 37 миллионов рублей.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
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