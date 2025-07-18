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Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами
Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами - РИА Новости, 18.07.2025
Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами
Вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:05:00+03:00
2025-07-18T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что это не значит, конечно, это разные. Одна тема - украинского регулирования, и другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители двусторонних отношений, проблемные вопросы, коих накопилось очень много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не означают ли заявления президента США Дональда Трампа, связанные с украинским конфликтом, что процесс налаживания отношений между Россией и США прекращается.
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Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами
Песков: вопросы Украины и нормализации отношений России и США это разные темы