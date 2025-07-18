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Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами - РИА Новости, 18.07.2025
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13:05 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/peskov-2029925129.html
Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами
Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами - РИА Новости, 18.07.2025
Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами
Вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:05:00+03:00
2025-07-18T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что это не значит, конечно, это разные. Одна тема - украинского регулирования, и другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители двусторонних отношений, проблемные вопросы, коих накопилось очень много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не означают ли заявления президента США Дональда Трампа, связанные с украинским конфликтом, что процесс налаживания отношений между Россией и США прекращается.
https://ria.ru/20250718/kreml-2029919390.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, украина
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Украина
Песков назвал конфликт на Украине и отношения России и США разными темами

Песков: вопросы Украины и нормализации отношений России и США это разные темы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и нормализации отношений РФ и США - это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что это не значит, конечно, это разные. Одна тема - украинского регулирования, и другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители двусторонних отношений, проблемные вопросы, коих накопилось очень много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не означают ли заявления президента США Дональда Трампа, связанные с украинским конфликтом, что процесс налаживания отношений между Россией и США прекращается.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и США
Вчера, 12:52
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампУкраина
 
 
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