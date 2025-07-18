https://ria.ru/20250718/pekhet-2030056198.html

Оксана Лут и Олег Николаев открыли первый в Чувашии агромаркет "Пехет"

Оксана Лут и Олег Николаев открыли первый в Чувашии агромаркет "Пехет" - РИА Новости, 18.07.2025

Оксана Лут и Олег Николаев открыли первый в Чувашии агромаркет "Пехет"

Первый агромаркет местной продукции "Пехет" открылся в пятницу в столице Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:19:00+03:00

2025-07-18T19:19:00+03:00

2025-07-18T19:19:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

оксана лут

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Первый агромаркет местной продукции "Пехет" открылся в пятницу в столице Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. На площади свыше 4 тысяч квадратных метров расположились 76 торговых точек, где можно купить товары более чем 50 чувашских производителей. Представлены мясо, молочные продукты и полуфабрикаты, бакалея и сладости, хлеб, сыры, рыба, овощи, напитки. Здесь можно также приобрести одежду в национальном стиле, сувениры работы местных ремесленников. С работой агромаркета "Пехет", что в переводе с чувашского значит "изобилие, достаток", главу Минсельхоза РФ Оксану Лут, находящуюся в Чувашии с рабочим визитом, познакомил глава республики Олег Николаев. Руководители обошли торговые ряды, которые разделены на 8 специализированных зон. Предприниматели из разных уголков региона рассказали об истории своих брендов, ознакомили с ассортиментом продукции. "Агромаркет "Пехет" – уникальный проект, который реализован совместными усилиями правительства Чувашской Республики и Ассоциации "Народный фермер Чувашии". Это часть нашей стратегии развития агропромышленного комплекса "АгроПродвижение". Создавая его, мы стремились поддержать наших фермеров и показать все богатство и возможности чувашской земли, ее земледельцев и животноводов", – приводятся в сообщении слова Николаева. Создание агромаркета стало возможным благодаря поддержке республики - объем вложений превысил 180 миллионов рублей. Бюджет субсидирует и оплату торговых мест для местных фермеров: всем, кто торгует собственной продукцией компенсируют до 60% от стоимости аренды, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250716/nikolaev-2029527957.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), оксана лут