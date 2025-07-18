https://ria.ru/20250718/passazhiry-2030022061.html

Пассажиры первого рейса в Геленджик поделились впечатлениями от аэропорта

Пассажиры первого рейса в Геленджик поделились впечатлениями от аэропорта - РИА Новости, 18.07.2025

Пассажиры первого рейса в Геленджик поделились впечатлениями от аэропорта

Пассажиры первого рейса из Москвы в Геленджик после трехлетнего перерыва рады открытию нового аэропорта, это улучшит транспортную доступность между Геленджиком... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:27:00+03:00

2025-07-18T17:27:00+03:00

2025-07-18T17:31:00+03:00

геленджик

москва

симферополь

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Пассажиры первого рейса из Москвы в Геленджик после трехлетнего перерыва рады открытию нового аэропорта, это улучшит транспортную доступность между Геленджиком и другими регионами, рассказали корреспонденту РИА Новости пассажиры. "На первом рейсе же 4 часа лететь, а с пересадкой - часов 20. Я лечу, потому что мне ближе к Севастополю, мне чем раньше, тем лучше", - рассказала пассажирка. "Мы прилетели отпраздновать день рождения мужа. Очень удобно самолетом, так как у нас дача рядом в Крыму. Пока Симферополь не откроют, будем летать через Геленджик", - сообщил другой пассажир. Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Геленджик приземлился в аэропорту назначения днем 18 июля. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево" с загрузкой около 95%, заняты были 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов. Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") 28 мая из аэропорта Жуковский.

https://ria.ru/20250718/mts-2029869199.html

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, москва, симферополь, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)