Пассажиры первого рейса в Геленджик поделились впечатлениями от аэропорта
Пассажиры первого рейса из Москвы в Геленджик рады открытию нового аэропорта
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПассажиры самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Пассажиры первого рейса из Москвы в Геленджик после трехлетнего перерыва рады открытию нового аэропорта, это улучшит транспортную доступность между Геленджиком и другими регионами, рассказали корреспонденту РИА Новости пассажиры.
"На первом рейсе же 4 часа лететь, а с пересадкой - часов 20. Я лечу, потому что мне ближе к Севастополю, мне чем раньше, тем лучше", - рассказала пассажирка.
"Мы прилетели отпраздновать день рождения мужа. Очень удобно самолетом, так как у нас дача рядом в Крыму. Пока Симферополь не откроют, будем летать через Геленджик", - сообщил другой пассажир.
Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Геленджик приземлился в аэропорту назначения днем 18 июля. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево" с загрузкой около 95%, заняты были 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.
Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") 28 мая из аэропорта Жуковский.
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