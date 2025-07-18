https://ria.ru/20250718/partija-2030025021.html
Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат
Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат - РИА Новости, 18.07.2025
Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) раньше времени начала предвыборную кампанию, используя для этого административный ресурс, заявил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:47:00+03:00
2025-07-18T17:47:00+03:00
2025-07-18T17:47:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) раньше времени начала предвыборную кампанию, используя для этого административный ресурс, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "ПДС уже начала предвыборную кампанию к парламентским выборам. Вы видите, что во многих городах и особенно в Кишиневе висят билборды с различными цифрами и заявлениями о том, что якобы было сделано", - заявил Боля на брифинге, отметив, что официально период агитации стартует 28 августа. Власть оправдывается тем, что проводит информационную кампанию. "Партия власти уже начала хвастаться своими достижениями, но это, скорее, провалы. У них есть доступ к админресурсу, они потратили более 5 миллионов леев (около 300 тысяч долларов) из госбюджета на кампанию "Молдова может", - добавил депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля
Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат
Боля: правящая партия Молдавии раньше времени начала предвыборную кампанию