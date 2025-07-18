https://ria.ru/20250718/partija-2030025021.html

Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат

Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат - РИА Новости, 18.07.2025

Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) раньше времени начала предвыборную кампанию, используя для этого административный ресурс, заявил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:47:00+03:00

2025-07-18T17:47:00+03:00

2025-07-18T17:47:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

василий боля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) раньше времени начала предвыборную кампанию, используя для этого административный ресурс, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "ПДС уже начала предвыборную кампанию к парламентским выборам. Вы видите, что во многих городах и особенно в Кишиневе висят билборды с различными цифрами и заявлениями о том, что якобы было сделано", - заявил Боля на брифинге, отметив, что официально период агитации стартует 28 августа. Власть оправдывается тем, что проводит информационную кампанию. "Партия власти уже начала хвастаться своими достижениями, но это, скорее, провалы. У них есть доступ к админресурсу, они потратили более 5 миллионов леев (около 300 тысяч долларов) из госбюджета на кампанию "Молдова может", - добавил депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250620/partiya-2024328922.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля