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Овчинский: на севере Москвы монтируют фасад детского сада - РИА Новости, 18.07.2025
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13:08 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ovchinskiy-2029927517.html
Овчинский: на севере Москвы монтируют фасад детского сада
Овчинский: на севере Москвы монтируют фасад детского сада - РИА Новости, 18.07.2025
Овчинский: на севере Москвы монтируют фасад детского сада
В районе Аэропорт на севере Москвы начались работы по монтажу фасада детского сада, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:08:00+03:00
2025-07-18T13:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В районе Аэропорт на севере Москвы начались работы по монтажу фасада детского сада, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что детский сад на 1,4 тысячи квадратных метров возводит девелопер Forma в составе жилого комплекса Soul на Часовой улице."В здании обустроят четыре групповые ячейки с игровой зоной, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами. Проект предусматривает организацию на крыше пристройки площадью 510 квадратных метров безопасной площадки для игр и прогулок детей младших возрастов. Также запроектированы хореографический и музыкально-физкультурный залы, столовая и медицинский кабинет", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Во дворе будут игровые, а также учебные зоны с тактильными элементами, указывается в сообщении.Как добавляется в нем, завершение строительства объекта намечено на 2026 год.
https://ria.ru/20250713/ovchinskiy-2028823384.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на севере Москвы монтируют фасад детского сада

Овчинский: в районе Аэропорт на севере Москвы монтируют фасад детского сада

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В районе Аэропорт на севере Москвы начались работы по монтажу фасада детского сада, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что детский сад на 1,4 тысячи квадратных метров возводит девелопер Forma в составе жилого комплекса Soul на Часовой улице.
"В здании обустроят четыре групповые ячейки с игровой зоной, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами. Проект предусматривает организацию на крыше пристройки площадью 510 квадратных метров безопасной площадки для игр и прогулок детей младших возрастов. Также запроектированы хореографический и музыкально-физкультурный залы, столовая и медицинский кабинет", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Во дворе будут игровые, а также учебные зоны с тактильными элементами, указывается в сообщении.
Как добавляется в нем, завершение строительства объекта намечено на 2026 год.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации
13 июля, 10:00
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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