https://ria.ru/20250718/otnosheniya-2029924245.html

Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков

Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков - РИА Новости, 18.07.2025

Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков

Россия исходит из того, что заявления Трампа по украинскому вопросу не означают прекращения процесса по нормализации отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:01:00+03:00

2025-07-18T13:01:00+03:00

2025-07-18T13:01:00+03:00

в мире

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029641373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f24d1bb47811700db7941b8c850733e5.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что заявления Трампа по украинскому вопросу не означают прекращения процесса по нормализации отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что это не значит, конечно, это разные (темы - ред.) Одна тема - украинского регулирования, и другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители двусторонних отношений, проблемные вопросы, коих накопилось очень много", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не означают ли заявления Трампа, связанные с российско-украинским конфликтом, что процесс налаживания отношений между Россией и США прекращается.

https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дмитрий песков