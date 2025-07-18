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Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков
Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков - РИА Новости, 18.07.2025
Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков
Россия исходит из того, что заявления Трампа по украинскому вопросу не означают прекращения процесса по нормализации отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:01:00+03:00
2025-07-18T13:01:00+03:00
2025-07-18T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что заявления Трампа по украинскому вопросу не означают прекращения процесса по нормализации отношений РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что это не значит, конечно, это разные (темы - ред.) Одна тема - украинского регулирования, и другая тема - это наши двусторонние отношения, все раздражители двусторонних отношений, проблемные вопросы, коих накопилось очень много", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не означают ли заявления Трампа, связанные с российско-украинским конфликтом, что процесс налаживания отношений между Россией и США прекращается.
https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Заявления Трампа не мешают налаживанию отношений с США, рассказал Песков
Песков: заявления Трампа не останавливают нормализацию отношений РФ и США