https://ria.ru/20250718/organizatory-2029878815.html

Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины

Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины - РИА Новости, 18.07.2025

Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины

Расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве завершено, организаторов преступления объявили в розыск,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:09:00+03:00

2025-07-18T11:09:00+03:00

2025-07-18T11:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве завершено, организаторов преступления объявили в розыск, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В зависимости от роли каждого Головченко*, Паскарь* и Журавлев* обвиняются в "теракте", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств".Следствием установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ.По словам Петренко, организаторы действовали с Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ.* Все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, москва, светлана петренко, служба безопасности украины