https://ria.ru/20250718/organizatory-2029878815.html
Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины
Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины
Расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве завершено, организаторов преступления объявили в розыск,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:09:00+03:00
2025-07-18T11:09:00+03:00
2025-07-18T11:12:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
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светлана петренко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Расследование уголовных дел о теракте в отношении экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве завершено, организаторов преступления объявили в розыск, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В зависимости от роли каждого Головченко*, Паскарь* и Журавлев* обвиняются в "теракте", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств".Следствием установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ.По словам Петренко, организаторы действовали с Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ.* Все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, москва, светлана петренко, служба безопасности украины
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Москва, Светлана Петренко, Служба безопасности Украины
Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины
СК: организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины