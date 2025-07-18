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Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС - РИА Новости, 18.07.2025
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12:41 18.07.2025 (обновлено: 12:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/obstrel-2029914038.html
Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС
Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС - РИА Новости, 18.07.2025
Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС
Обстрел ВСУ города Энергодара не сказался на работе Запорожской АЭС, условия безопасности станции не нарушены, радиационный фон в пределах нормы, сообщает... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:41:00+03:00
2025-07-18T12:42:00+03:00
россия
энергодар
днепр (река)
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обстрел ВСУ города Энергодара не сказался на работе Запорожской АЭС, условия безопасности станции не нарушены, радиационный фон в пределах нормы, сообщает пресс-служба станции. Ранее сообщалось, что ВСУ минувшей ночью нанесли по Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада, повреждены окна многоэтажных жилых домов. "Ни обстрел города, ни атака на энергетическую инфраструктуру области не сказались на работе Запорожской АЭС. Пределы и условия безопасности станции не нарушены. Радиационный фон в районе АЭС и городе – в пределах нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250702/mid-2026742956.html
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россия
энергодар
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россия, энергодар, днепр (река), вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Россия, Энергодар, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС

Обстрел Энергодара со стороны ВСУ не повлиял на работу ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обстрел ВСУ города Энергодара не сказался на работе Запорожской АЭС, условия безопасности станции не нарушены, радиационный фон в пределах нормы, сообщает пресс-служба станции.
Ранее сообщалось, что ВСУ минувшей ночью нанесли по Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада, повреждены окна многоэтажных жилых домов.
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"Ни обстрел города, ни атака на энергетическую инфраструктуру области не сказались на работе Запорожской АЭС. Пределы и условия безопасности станции не нарушены. Радиационный фон в районе АЭС и городе – в пределах нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РоссияЭнергодарДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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