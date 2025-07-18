https://ria.ru/20250718/obstrel-2029914038.html

Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС

Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС - РИА Новости, 18.07.2025

Обстрел Энергодара не повлиял на работу ЗАЭС

Обстрел ВСУ города Энергодара не сказался на работе Запорожской АЭС, условия безопасности станции не нарушены, радиационный фон в пределах нормы, сообщает... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:41:00+03:00

2025-07-18T12:41:00+03:00

2025-07-18T12:42:00+03:00

россия

энергодар

днепр (река)

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обстрел ВСУ города Энергодара не сказался на работе Запорожской АЭС, условия безопасности станции не нарушены, радиационный фон в пределах нормы, сообщает пресс-служба станции. Ранее сообщалось, что ВСУ минувшей ночью нанесли по Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада, повреждены окна многоэтажных жилых домов. "Ни обстрел города, ни атака на энергетическую инфраструктуру области не сказались на работе Запорожской АЭС. Пределы и условия безопасности станции не нарушены. Радиационный фон в районе АЭС и городе – в пределах нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250702/mid-2026742956.html

https://ria.ru/20250704/chp-2027287845.html

россия

энергодар

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, энергодар, днепр (река), вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия