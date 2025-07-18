https://ria.ru/20250718/oborudovanie-2029873300.html

Московские компании разрабатывают оборудование для очистки воды

Московские компании разрабатывают оборудование для очистки воды - РИА Новости, 18.07.2025

Московские компании разрабатывают оборудование для очистки воды

Предприятия столицы разрабатывают критически значимую продукцию для очистки воды, они выпускают оборудование для общественных пространств промышленных... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:00:00+03:00

2025-07-18T11:00:00+03:00

2025-07-18T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Предприятия столицы разрабатывают критически значимую продукцию для очистки воды, они выпускают оборудование для общественных пространств промышленных предприятий в пищевой отрасли, медицине, фармацевтике, энергетике, горнодобывающей промышленности и других, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря поддержке города столичные компании активно увеличивают промышленные мощности и расширяют ассортимент. Производители оборудования для водоочистки выпускают большой спектр конкурентоспособной продукции: фильтровальное оборудование, озоновые системы, а также устройства для дезинфекции технической воды и промышленных стоков", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что одно московское предприятие разработало сгуститель для очистки оборотной воды, который применяется при добыче алмазов. Другая компания столицы выпустила ультрафиолетовые установки, востребованные как в крупных аквапарках, так и в небольших бассейнах.Например, предприятие "НТЦ "Бакор" разработало решение по очистке оборотной воды. Оно используется в процессе добычи алмазов на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельской области. Там были обнаружены минералы - сапониты, которые являются удобрением, но вместе с тем изнашивают технику и негативно влияют на производство. Компания создала сгуститель, который не дает мелким частицам минералов выводить из строя оборудование и снижать эффективность производства. Данное изделие разработано и установлено для уличной эксплуатации, поэтому оно может работать при значительных минусовых температурах.По словам руководителя дивизиона "Обогащение и Фильтрация" ООО "НТЦ "Бакор" Александра Левина, проект очень важен для компании, так как была разработана технология сгущения. Специалисты выполнили все этапы работ, начиная от проектирования, и заканчивая запуском, своими силами. В результате заказчик получил из одних рук готовое решение с технической и технологической гарантией. Такой подход используется компанией на всех наших проектах.Другая московская компания – XENOZONE - предлагает большой ассортимент озоновых и ультрафиолетовых систем для очистки и обеззараживания воды в различных областях хозяйства. Ранее предприятие провело масштабную модернизацию производства и закупило современное оборудование, что позволило вывести на рынок новые продукты, тем самым заместив ушедшие с рынка России иностранные бренды.Таким образом, компания выпустила ультрафиолетовые установки с лампами среднего давления. Они востребованы в общественных бассейнах для обеззараживания воды и уменьшения негативного воздействия хлор-реагентов. Лампы обеспечивают очистку воды для объектов любого масштаба благодаря мощности, производительности и материалу. Начиная от небольших джакузи, заканчивая крупными спортивными бассейнами и аквапарками.

https://ria.ru/20250715/moskva-2029167092.html

https://ria.ru/20250717/garbuzov-2029649753.html

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москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости