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В Вологодской области с начала лета закрылось чуть менее ста вейпшопов

В Вологодской области с начала лета закрылось чуть менее ста вейпшопов - РИА Новости, 18.07.2025

В Вологодской области с начала лета закрылось чуть менее ста вейпшопов

Девяносто вейпшопов прекратили свою работу на территории Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:01:00+03:00

2025-07-18T16:01:00+03:00

2025-07-18T16:02:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Девяносто вейпшопов прекратили свою работу на территории Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. За неделю прекратили работу еще восемь точек по продаже вейпов. Как итог — на старте инициативы 9 июня работало 316 торговых точек, из них 90 уже прекратили свою деятельность. С начала июля закрылись 34 вейпшопа", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщила пресс-служба губернатора, в регионе также продолжается системная работа в отношении заведений, реализующих алкогольную продукцию. По словам Филимонова, которые приводятся в сообщении, на этой неделе закрылись еще два алкомаркета. Суммарно с начала июля прекратили свою деятельность десять алкомаркетов и четыре "наливайки". "До вступления в силу новых правил продажи алкоголя в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 уже закрылись. Что касается крупных городов, в Вологде из 118 точек закрылось 78, а в Череповце из 265 объектов ликвидированы 134", – цитирует пресс-служба главу региона. В сообщении отмечается, что ранее в Вологодской области была введена новая мера поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Таким точкам правительство региона предлагает льготный займ до 5 миллионов рублей под 3% годовых на три года черед областной Фонд микрокредитования. Предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями, чтобы приобрести специализированное оборудование и мебель для открытия нового торгового объекта. В настоящее время прорабатывается алгоритм предоставления аналогичной меры поддержки для бизнеса, реализующего вейпы и никотинсодержащую продукцию. По словам Филимонова, которые приводит пресс-служба, правительство Вологодской области готово оказывать помощь в перепрофилировании таким торговым объектам.

https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html

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вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, общество