https://ria.ru/20250718/neft-2029956977.html
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть
ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:33:00+03:00
2025-07-18T14:33:00+03:00
2025-07-18T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. "ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250519/neft-2017851921.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, евросоюз, экономика
В мире, Россия, США, Евросоюз, Экономика
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть
ЕС вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть