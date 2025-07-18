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ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть - РИА Новости, 18.07.2025
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14:33 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/neft-2029956977.html
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть
ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:33:00+03:00
2025-07-18T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. &quot;ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности&quot;, - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250519/neft-2017851921.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, экономика
В мире, Россия, США, Евросоюз, Экономика
ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть

ЕС вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС.
«

"ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности", - говорится в заявлении.

Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters
19 мая, 15:22
 
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