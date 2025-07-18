https://ria.ru/20250718/neft-2029956977.html

ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть

ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС вводит механизм изменения потолка цены на нефть

ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:33:00+03:00

2025-07-18T14:33:00+03:00

2025-07-18T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. "ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250519/neft-2017851921.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, евросоюз, экономика