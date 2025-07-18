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НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2025
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13:01 18.07.2025 (обновлено: 13:18 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/nato-2029924030.html
НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле
НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2025
НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле
Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:01:00+03:00
2025-07-18T13:18:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Песков отметил, что"НАТО - ...это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это (враждебное отношение - ред.) вынуждает нас ...принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле

Песков: враждебное отношение НАТО к России вынуждает принимать меры

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Песков отметил, что
"НАТО - ...это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это (враждебное отношение - ред.) вынуждает нас ...принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России
Вчера, 12:56
 
В миреРоссияСШАЕвропаДмитрий ПесковНАТО
 
 
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