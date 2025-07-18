https://ria.ru/20250718/nato-2029924030.html

НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле

НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2025

НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле

Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:01:00+03:00

2025-07-18T13:01:00+03:00

2025-07-18T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Песков отметил, что"НАТО - ...это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это (враждебное отношение - ред.) вынуждает нас ...принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250718/kreml-2029922267.html

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в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, нато