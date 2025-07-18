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Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин - РИА Новости, 18.07.2025
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08:56 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/naselenie-2029850388.html
Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин
Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин - РИА Новости, 18.07.2025
Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин
Численность населения России через 40 лет должна составлять 400 миллионов человек, выразил мнение в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:56:00+03:00
2025-07-18T08:56:00+03:00
россия
сергей степашин
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Численность населения России через 40 лет должна составлять 400 миллионов человек, выразил мнение в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Всё будет нормально с нашей страной. Надо, чтобы она была побольше только с точки зрения населения", - сказал Степашин в беседе с агентством, рассуждая о будущем России. Он указал на то, что население РФ сейчас примерно такое же, как было перед Первой мировой войной. "Ну миллионов до 400 через 40 лет", - ответил Степашин на вопрос, до какой цифры надо поднять численность населения РФ.
https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html
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россия, сергей степашин, общество
Россия, Сергей Степашин, Общество
Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин

Степашин: численность населения РФ через 40 лет должна составлять 400 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в Москве
Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Численность населения России через 40 лет должна составлять 400 миллионов человек, выразил мнение в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Всё будет нормально с нашей страной. Надо, чтобы она была побольше только с точки зрения населения", - сказал Степашин в беседе с агентством, рассуждая о будущем России.
Он указал на то, что население РФ сейчас примерно такое же, как было перед Первой мировой войной.
"Ну миллионов до 400 через 40 лет", - ответил Степашин на вопрос, до какой цифры надо поднять численность населения РФ.
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РоссияСергей СтепашинОбщество
 
 
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