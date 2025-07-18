https://ria.ru/20250718/naselenie-2029850388.html

Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин

Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин - РИА Новости, 18.07.2025

Численность населения нужно увеличить до 400 миллионов, заявил Степашин

Численность населения России через 40 лет должна составлять 400 миллионов человек, выразил мнение в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:56:00+03:00

2025-07-18T08:56:00+03:00

2025-07-18T08:56:00+03:00

россия

сергей степашин

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Численность населения России через 40 лет должна составлять 400 миллионов человек, выразил мнение в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Всё будет нормально с нашей страной. Надо, чтобы она была побольше только с точки зрения населения", - сказал Степашин в беседе с агентством, рассуждая о будущем России. Он указал на то, что население РФ сейчас примерно такое же, как было перед Первой мировой войной. "Ну миллионов до 400 через 40 лет", - ответил Степашин на вопрос, до какой цифры надо поднять численность населения РФ.

https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html

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2025

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россия, сергей степашин, общество