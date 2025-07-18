https://ria.ru/20250718/naemnik-2030012491.html

Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы - РИА Новости, 18.07.2025

Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Наемник из Грузии Георгий Барамидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:59:00+03:00

2025-07-18T16:59:00+03:00

2025-07-18T16:59:00+03:00

россия

грузия

киев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Георгий Барамидзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Грузии 41-летнему Георгию Барамидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Барамидзе назначено наказание заочно в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что с 2022 года Барамидзе участвовал в качестве наемника в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. В настоящее время Барамидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250716/naemnik-2029442355.html

россия

грузия

киев

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россия, грузия, киев, следственный комитет россии (ск рф)