https://ria.ru/20250718/moskvichi-2029844122.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:48:00+03:00
2025-07-18T07:48:00+03:00
2025-07-18T07:49:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регион обусловится южной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге и юго-западе Подмосковья небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 24 - плюс 27, что на 3 градуса выше климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029337676.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Тишковец: в Москве в пятницу ожидается без осадков и до плюс 27 градусов