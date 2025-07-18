Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 18.07.2025 (обновлено: 07:49 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/moskvichi-2029844122.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:48:00+03:00
2025-07-18T07:49:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582291556_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_18e5ba14b35cd8a3159b438c631f4d97.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регион обусловится южной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге и юго-западе Подмосковья небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 24 - плюс 27, что на 3 градуса выше климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029337676.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582291556_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_149e8125f1b0615226265bddd457d885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Тишковец: в Москве в пятницу ожидается без осадков и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на во время прогулки с детьми
Люди на во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди на во время прогулки с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регион обусловится южной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге и юго-западе Подмосковья небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 24 - плюс 27, что на 3 градуса выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 748 миллиметров ртутного столба.
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков
15 июля, 22:14
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала