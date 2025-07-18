https://ria.ru/20250718/moskva-2030611410.html
Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве
Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 22.07.2025
Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве
Общественное пространство появится перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной площади в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-18T14:00:00+03:00
2025-07-18T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Общественное пространство появится перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной площади в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Комфортное общественное пространство появится перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной площади в этом году. Территория, где сейчас размещается парковка, станет более комфортной. Парковка сохранится на прежнем месте. Отделим ее боллардами и шлагбаумами. Остальное пространство замостим гранитной плиткой такого же цвета и формы, как на другой части площади. Это придаст территории единый стиль", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что со стороны здания Москомархитектуры специалисты сделают оригинальный газон с небольшими "холмиками" из геопластики. От пешеходной части его отделят подпорной стенкой, на которой будут расположены деревянные сиденья. Также приведут в порядок еще один зеленый островок ближе к проезжей части. "Подсветка придаст обеим зеленым зонам особое очарование в вечерние часы. Выполним дополнительное озеленение, включая высадку белой гортензии. На площади установим трехрожковые фонари с энергосберегающими светильниками. Завершить работы планируется осенью", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250717/moskva-2029740229.html
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москва, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москомархитектура
Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве
Общественное пространство появится на Триумфальной площади в Москве в 2025 году
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Общественное пространство появится перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной площади в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Комфортное общественное пространство появится перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной площади в этом году. Территория, где сейчас размещается парковка, станет более комфортной. Парковка сохранится на прежнем месте. Отделим ее боллардами и шлагбаумами. Остальное пространство замостим гранитной плиткой такого же цвета и формы, как на другой части площади. Это придаст территории единый стиль", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что со стороны здания Москомархитектуры специалисты сделают оригинальный газон с небольшими "холмиками" из геопластики. От пешеходной части его отделят подпорной стенкой, на которой будут расположены деревянные сиденья. Также приведут в порядок еще один зеленый островок ближе к проезжей части.
"Подсветка придаст обеим зеленым зонам особое очарование в вечерние часы. Выполним дополнительное озеленение, включая высадку белой гортензии. На площади установим трехрожковые фонари с энергосберегающими светильниками. Завершить работы планируется осенью", - уточняется в сообщении.