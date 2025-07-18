https://ria.ru/20250718/moskva-2029937264.html

В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом

В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом - РИА Новости, 18.07.2025

В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом

Водитель электросамоката, проехав на красный свет, врезался в автобус и погиб на северо-востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:34:00+03:00

2025-07-18T13:34:00+03:00

2025-07-18T13:34:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Водитель электросамоката, проехав на красный свет, врезался в автобус и погиб на северо-востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Малыгина в районе дома 2 мужчина, управляя СИМ, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250519/gibel-2017761018.html

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2025

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происшествия, москва