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В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом - РИА Новости, 18.07.2025
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13:34 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moskva-2029937264.html
В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом
В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом - РИА Новости, 18.07.2025
В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом
Водитель электросамоката, проехав на красный свет, врезался в автобус и погиб на северо-востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:34:00+03:00
2025-07-18T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Водитель электросамоката, проехав на красный свет, врезался в автобус и погиб на северо-востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Малыгина в районе дома 2 мужчина, управляя СИМ, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве самокатчик умер после столкновения с автобусом

На северо-востоке Москвы самокатчик умер после столкновения с автобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Водитель электросамоката, проехав на красный свет, врезался в автобус и погиб на северо-востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на улице Малыгина в районе дома 2 мужчина, управляя СИМ, двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего.
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