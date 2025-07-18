https://ria.ru/20250718/moshennik-2029846369.html

Опрос показал, как россияне реагируют на звонки мошенников

Опрос показал, как россияне реагируют на звонки мошенников - РИА Новости, 18.07.2025

Опрос показал, как россияне реагируют на звонки мошенников

Лишь чуть больше четверти россиян при звонке от мошенников сразу завершают разговор, а почти половина продолжают беседу, говорится в исследовании "Народного... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:18:00+03:00

2025-07-18T08:18:00+03:00

2025-07-18T08:18:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лишь чуть больше четверти россиян при звонке от мошенников сразу завершают разговор, а почти половина продолжают беседу, говорится в исследовании "Народного фронта", которое есть у РИА Новости. "При звонке от мошенников только 27% граждан сразу завершают разговор ("кладут трубку"). 45% респондентов продолжают беседу, чтобы поподробнее узнать о сути вопроса, еще 25% – стараются разыграть, если понимают, что им звонят мошенники", - сообщается в исследовании, в рамках которого были опрошены 17,5 тысячи человек из всех регионов России. Отмечается, что 82% респондентов лично сталкивались с попытками обмана через телефон или интернет. "Согласно результатам исследования, главным "слабым звеном" остаются операторы мобильной связи, не реализующие в полной мере антимошеннические механизмы и не обязанные законом предоставлять банкам информацию о подозрительных звонках и событиях", - отмечают аналитики. При этом технические решения банков практически исчерпали свой потенциал: усиливающиеся меры неминуемо снижают качество обслуживания клиентов, заключается в исследовании. Банк России еще в 2023 году собрал для граждан самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу бросать трубку. Так, в "стоп-листе" от регулятора оказались слова "оформлена заявка на кредит", "специальный или безопасный счет", "идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию", "ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция", "истекает срок действия сим-карты", "продиктуйте код из смс-сообщения". Также ЦБ указывал, что не стоит разговаривать и с теми, кто представляется "сотрудником Центробанка", "специалистом финансовой безопасности", "сотрудником службы безопасности банка".

https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html

https://ria.ru/20250717/moshenniki-2029595582.html

https://ria.ru/20250623/moshenniki-2024725494.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный банк рф (цб рф), общество