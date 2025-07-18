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Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске - РИА Новости, 18.07.2025
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Республика Мордовия
 
16:11 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mordoviya-2029994231.html
Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске
Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске - РИА Новости, 18.07.2025
Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске
Мемориал погибшим участникам локальных войн, конфликтов и специальной военной операции открыли в Краснослободске в Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:11:00+03:00
2025-07-18T16:11:00+03:00
республика мордовия
краснослободск
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мемориал погибшим участникам локальных войн, конфликтов и специальной военной операции открыли в Краснослободске в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Автор памятника - участник СВО Павел Серегин. Глава Мордовии Артем Здунов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что мемориал расположен в самом правильном месте: рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, около храма, где можно помолиться за погибших воинов и за здравие тех, кто продолжает защищать суверенитет Отечества. "Сегодня с нами - наша молодежь: кадеты, юнармейцы. И это очень важно: ведь главное - это память, которую мы оставим будущим поколениям. Память о тех, кто защищал нашу страну и в ходе локальных конфликтов, и при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе, и в Афганистане", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Руководитель Краснослободского района, участник СВО Иван Волков назвал открытие мемориала знаменательным и долгожданным событием для муниципалитета, отметив что это дань уважения тем, кто погиб ради своей страны. Мама погибшего на СВО бойца Валентина Саулина поблагодарила всех, кто оказал поддержку в создании мемориала. "Материнское израненное сердце кровоточит каждую минуту. И находит утешение только в том, что наши сыновья находятся в жизни вечной - в небесном воинстве. Мы гордимся своими сыновьями! Они с честью выполнили свой долг. Светлая память верным сынам России", - сказала она.
https://ria.ru/20250717/zdunov-2029781081.html
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краснослободск, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Краснослободск, Артем Здунов, Республика Мордовия
Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске

Памятник героям СВО и локальных войн открыли в Краснослободске в Мордовии

© Здунов здесь/TelegramПамятник героям СВО и локальных войн
Памятник героям СВО и локальных войн - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Здунов здесь/Telegram
Памятник героям СВО и локальных войн
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мемориал погибшим участникам локальных войн, конфликтов и специальной военной операции открыли в Краснослободске в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Автор памятника - участник СВО Павел Серегин.
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Глава Мордовии Артем Здунов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что мемориал расположен в самом правильном месте: рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, около храма, где можно помолиться за погибших воинов и за здравие тех, кто продолжает защищать суверенитет Отечества.
"Сегодня с нами - наша молодежь: кадеты, юнармейцы. И это очень важно: ведь главное - это память, которую мы оставим будущим поколениям. Память о тех, кто защищал нашу страну и в ходе локальных конфликтов, и при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе, и в Афганистане", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Руководитель Краснослободского района, участник СВО Иван Волков назвал открытие мемориала знаменательным и долгожданным событием для муниципалитета, отметив что это дань уважения тем, кто погиб ради своей страны.
Мама погибшего на СВО бойца Валентина Саулина поблагодарила всех, кто оказал поддержку в создании мемориала. "Материнское израненное сердце кровоточит каждую минуту. И находит утешение только в том, что наши сыновья находятся в жизни вечной - в небесном воинстве. Мы гордимся своими сыновьями! Они с честью выполнили свой долг. Светлая память верным сынам России", - сказала она.
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Республика МордовияКраснослободскАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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