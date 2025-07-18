https://ria.ru/20250718/mordoviya-2029994231.html

Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске

Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске - РИА Новости, 18.07.2025

Памятник героям СВО и локальных войн открыли в мордовском Краснослободске

Мемориал погибшим участникам локальных войн, конфликтов и специальной военной операции открыли в Краснослободске в Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:11:00+03:00

2025-07-18T16:11:00+03:00

2025-07-18T16:11:00+03:00

республика мордовия

краснослободск

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мемориал погибшим участникам локальных войн, конфликтов и специальной военной операции открыли в Краснослободске в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Автор памятника - участник СВО Павел Серегин. Глава Мордовии Артем Здунов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что мемориал расположен в самом правильном месте: рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, около храма, где можно помолиться за погибших воинов и за здравие тех, кто продолжает защищать суверенитет Отечества. "Сегодня с нами - наша молодежь: кадеты, юнармейцы. И это очень важно: ведь главное - это память, которую мы оставим будущим поколениям. Память о тех, кто защищал нашу страну и в ходе локальных конфликтов, и при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе, и в Афганистане", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Руководитель Краснослободского района, участник СВО Иван Волков назвал открытие мемориала знаменательным и долгожданным событием для муниципалитета, отметив что это дань уважения тем, кто погиб ради своей страны. Мама погибшего на СВО бойца Валентина Саулина поблагодарила всех, кто оказал поддержку в создании мемориала. "Материнское израненное сердце кровоточит каждую минуту. И находит утешение только в том, что наши сыновья находятся в жизни вечной - в небесном воинстве. Мы гордимся своими сыновьями! Они с честью выполнили свой долг. Светлая память верным сынам России", - сказала она.

https://ria.ru/20250717/zdunov-2029781081.html

https://ria.ru/20250716/semya-2029575969.html

краснослободск

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краснослободск, артем здунов, республика мордовия