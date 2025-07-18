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Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве - РИА Новости, 18.07.2025
Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
Администрация района Штефан-Водэ на юге Молдавии просит правительство и парламент ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, об этом... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:45:00+03:00
2025-07-18T21:45:00+03:00
2025-07-18T21:45:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Администрация района Штефан-Водэ на юге Молдавии просит правительство и парламент ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, об этом сообщил бывший глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. "Под давлением со стороны фермеров районный совет Штефан-Водэ единогласно проголосовал за обращение к правительству и парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на районном уровне", - написал Слусарь на странице в соцсети Facebook*.По его словам, совет ходатайствовал, основываясь на информации за последние 10 лет, объявить район неблагополучным в агроклиматическом отношении. "Я не раз слышал это обещание от некоторых лидеров ПДС (партия "Действие и солидарность" - ред.) во время избирательной кампании 2020-2021 годов. Но даже в 2025 году не был принят специальный закон, касающийся этих территорий", - отметил Слусарь. На этой неделе госсекретарь министерства сельского хозяйства Василий Шарбан лично оценил ситуацию на полях в Штефан-Водэ. Он отметил, что затяжная засуха и аномальная жара последних месяцев крайне негативно отразились на урожае пшеницы и подсолнечника.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, россия, facebook
В мире, Молдавия, Россия, Facebook
Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
Администрация района на юге Молдавии просит ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Администрация района Штефан-Водэ на юге Молдавии просит правительство и парламент ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, об этом сообщил бывший глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
«
"Под давлением со стороны фермеров районный совет Штефан-Водэ единогласно проголосовал за обращение к правительству и парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на районном уровне", - написал Слусарь на странице в соцсети Facebook*.
По его словам, совет ходатайствовал, основываясь на информации за последние 10 лет, объявить район неблагополучным в агроклиматическом отношении.
"Я не раз слышал это обещание от некоторых лидеров ПДС (партия "Действие и солидарность" - ред.) во время избирательной кампании 2020-2021 годов. Но даже в 2025 году не был принят специальный закон, касающийся этих территорий", - отметил Слусарь.
На этой неделе госсекретарь министерства сельского хозяйства Василий Шарбан лично оценил ситуацию на полях в Штефан-Водэ. Он отметил, что затяжная засуха и аномальная жара последних месяцев крайне негативно отразились на урожае пшеницы и подсолнечника.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.