https://ria.ru/20250718/moldavija-2030070994.html

Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве - РИА Новости, 18.07.2025

Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Администрация района Штефан-Водэ на юге Молдавии просит правительство и парламент ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, об этом... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:45:00+03:00

2025-07-18T21:45:00+03:00

2025-07-18T21:45:00+03:00

в мире

молдавия

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Администрация района Штефан-Водэ на юге Молдавии просит правительство и парламент ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, об этом сообщил бывший глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. "Под давлением со стороны фермеров районный совет Штефан-Водэ единогласно проголосовал за обращение к правительству и парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на районном уровне", - написал Слусарь на странице в соцсети Facebook*.По его словам, совет ходатайствовал, основываясь на информации за последние 10 лет, объявить район неблагополучным в агроклиматическом отношении. "Я не раз слышал это обещание от некоторых лидеров ПДС (партия "Действие и солидарность" - ред.) во время избирательной кампании 2020-2021 годов. Но даже в 2025 году не был принят специальный закон, касающийся этих территорий", - отметил Слусарь. На этой неделе госсекретарь министерства сельского хозяйства Василий Шарбан лично оценил ситуацию на полях в Штефан-Водэ. Он отметил, что затяжная засуха и аномальная жара последних месяцев крайне негативно отразились на урожае пшеницы и подсолнечника.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240923/moldaviya-1974182911.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, facebook